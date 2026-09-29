केतन विशाल अग्रवाल हत्याकांड की जांच में उसके परिवार की ओर से शादी की तैयारियों और किए गए खर्च को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है. चार्जशीट में केतन के पिता विशाल देवीचंद अग्रवाल का पूरक बयान दर्ज किया गया है. बयान के मुताबिक, बेटे की शादी के लिए अग्रवाल परिवार ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थीं.

विशाल अग्रवाल ने अपने बयान में बताया कि उनके करीबी रिश्तेदार ने विश्वास के आधार पर प्रविण गोयल की बेटी सिया गोयल का रिश्ता उनके इकलौते बेटे केतन के लिए सुझाया था. 11 फरवरी 2026 को पुणे के वेस्टिन होटल में दोनों परिवारों के बीच मुलाकात का कार्यक्रम हुआ. इसी दौरान केतन और सिया की रोका की रस्म भी संपन्न हुई. पिता के मुताबिक, इस कार्यक्रम के बाद केतन बेहद खुश था. बयान के अनुसार, मुलाकात के कार्यक्रम में अग्रवाल परिवार ने सिया को करीब 7 से 8 लाख रुपये की 28 ड्रेस गिफ्ट की थीं.

केतन हत्याकांड: पहले धक्का, फिर सिया ने मारी थी लात, चार्जशीट में बड़ा खुलासा

केतन के परिवार ने सिया को दिए थे 80 लाख के गहने

इसके बाद 19 फरवरी 2026 को पुणे के होटल रिट्ज-कार्लटन में केतन और सिया की सगाई हुई. विशाल अग्रवाल के बयान के मुताबिक, सगाई के दौरान सिया को अग्रवाल परिवार की ओर से करीब 80 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण गिफ्ट किए गए.

शादी पर 4 से 5 करोड़ खर्च करने की थी तैयारी

विशाल अग्रवाल ने अपने बयान में कहा कि उनका इकलौता बेटा होने के कारण पूरा अग्रवाल परिवार उसकी शादी को लेकर बेहद उत्साहित था. वह केतन और सिया की शादी में मनचाहा खर्च करना चाहते थे.

बयान के मुताबिक, उन्होंने राजस्थान के उदयपुर स्थित एक रिसॉर्ट में शादी का आयोजन करने की योजना बनाई थी. शादी के आयोजन पर करीब 4 से 5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था. रिसॉर्ट की बुकिंग के लिए उन्होंने मालिक को 25 लाख रुपये का चेक बतौर बुकिंग अमाउंट दिया था.

लेकिन केतन की हत्या के बाद यह पूरा सपना अधूरा रह गया. पिता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन बावुलाल चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी.

बेटे और पिता को एक साथ खोने का दर्द

विशाल अग्रवाल ने बयान में कहा कि केतन की हत्या से उनके परिवार को बड़ा आघात लगा. इसी दौरान उनके पिता देवीचंद का भी निधन हो गया. एक ही समय में बेटे केतन और पिता देवीचंद को खोने से अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च