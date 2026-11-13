'घमंड छोड़कर चुनाव लड़ें अखिलेश', वारिस पठान की सपा प्रमुख की सलाह

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (एएसपी) के गठबंधन की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को इस गठबंधन से डर और घबराहट हो रही है.

पठान ने साफ कहा कि उनकी पार्टी का मकसद भाजपा को हराना और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार उसकी सरकार बनने से रोकना है. उन्होंने गठबंधन को भविष्य की राजनीति से जुड़ा बताते हुए दावा किया कि जनता का समर्थन उनके मोर्चे को मिलेगा.

वारिस पठान ने कहा विपक्ष दल बोल रहा है झूठ

एआईएमआईएम-एएसपी गठबंधन को भाजपा की 'बी टीम' बताए जाने पर वारिस पठान ने कहा कि विपक्षी दल झूठ बोल रहे हैं. गठबंधन बनने के बाद कुछ नेताओं में डर, घबराहट और निराशा दिखाई दे रही है, जिसके कारण वे इस तरह के बयान दे रहे हैं. संविधान ने जितना अधिकार दूसरे दलों को दिया है, उतना ही अधिकार उनकी पार्टी को भी है. यदि हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो दूसरे दलों को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए?

पठान ने विपक्षी नेताओं से सवाल किया कि वे मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में चुनाव लड़ने क्यों गए थे. उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां कुछ विपक्षी नेता ऐसे क्षेत्रों में भी प्रचार करने पहुंचे, जहां उनके उम्मीदवार मैदान में नहीं थे, लेकिन एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा किसके इशारे पर और किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था.

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'चंद्रशेखर आजाद के साथ हमारा गठबंधन होना एक ऐतिहासिक दिन'

वारिस पठान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ हमारा गठबंधन होना एक ऐतिहासिक दिन था. इस गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना और उसे तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है.

वारिस पठान ने गठबंधन के उद्देश्यों का किया उल्लेख

उन्होंने गठबंधन के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने और लंबे समय से अन्याय का सामना कर रहे लोगों को न्याय दिलाने की जरूरत है. जिन लोगों को बराबरी, हिस्सेदारी और नेतृत्व का अवसर नहीं मिला, उनके लिए राजनीतिक सशक्तीकरण का रास्ता तैयार करना भी मोर्चे का उद्देश्य है.

'सपा मे हिम्मत है तो मुस्लिम नेता को घोषित करे सीएम का चेहरा'

पठान ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने वर्षों तक लोगों से वोट लिए, लेकिन उनके मुद्दों पर पर्याप्त काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि मस्जिदों और मदरसों से जुड़े मामलों और निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर कई नेता खामोश रहे. अब जब उनकी पार्टी न्याय और हिस्सेदारी की बात कर रही है, तो कुछ दलों को परेशानी हो रही है. उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को चुनौती दी कि यदि उसमें हिम्मत है तो वह भी किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे.

अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर पठान ने कहा कि उन्हें गठबंधन को लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. पठान ने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ही फैसला करेगी कि किसे समर्थन देना है. उन्होंने विश्वास जताया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को जनता का प्यार, सहयोग और वोट मिलेगा और गठबंधन के अधिक से अधिक विधायक विधानसभा पहुंचकर हक, इंसाफ और न्याय की आवाज उठाएंगे.

संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र और परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर वारिस पठान ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सत्र में चीन के अंदर आने के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए. इसके अलावा नीट पेपर लीक के मामले को भी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर संसद में विस्तार से चर्चा जरूरी है.

पीएम मोदी राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर पठान ने कहा कि यदि राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते. पठान ने यह भी कहा कि फिलहाल उनका फोन टैप नहीं हुआ है और यदि कभी ऐसा होता है तो वह उस समय इस पर बात करेंगे.

महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर जारी राजनीतिक बहस और राज ठाकरे के उस बयान पर भी वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने भाजपा पर उत्तर भारतीयों और मराठियों के बीच विवाद पैदा करने का आरोप लगाया था. पठान ने कहा कि छठ पूजा हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार है और इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. हर व्यक्ति और समुदाय को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी के त्योहार के खिलाफ न थी, न है और न कभी रहेगी. हालांकि, पठान ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि यदि वह किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर दो मिनट बैठकर नमाज पढ़ लें या अजान दे दें, तो क्या स्थिति होगी?

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