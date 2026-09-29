केतन मर्डर: 'मेरे सामने चेतन ने किले से धकेला, मुझे भी दी धमकी', गवाह का खुलासा

केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुलिस की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे सामने आये हैं. लोहागढ़ किले पर 18 जून 2026 को केतन अग्रवाल की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह की गवाही से घटना का पूरा घटनाक्रम सामने आया है. गवाह के मुताबिक, उसने अपनी आंखों के सामने खाकी रंग की हुडी पहने एक युवक को केतन को पीछे से खाई की तरफ धक्का देते देखा था.

इसके बाद केतन के साथ मौजूद लड़की ने भी उसके पैर पर घुटने के नीचे जोरदार लात मारी. दोनों के हमले के बाद केतन जोर से चीखा और खाई में गिर गया. इस खौफनाक घटना को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद गवाह इतना डर गया कि उसकी तबीयत तक बिगड़ गई. घटना के तुरंत बाद जब उसने आरोपी से सवाल किया तो उसे भी खाई में फेंकने की धमकी दी गई.

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गवाह ने क्या बताया?

पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, गवाह 18 जून की सुबह अपने गांव के एक दोस्त और उसके दो रिश्तेदारों के साथ लोहागढ़ किला घूमने गया था. गवाह पहले भी कई बार लोहागढ़ किले पर जा चुका था और उसे किले की अच्छी जानकारी थी. सुबह करीब 8:30 बजे वो मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के घर पहुंचा. वहां से चारों लोग दो मोटरसाइकिलों पर लोहागढ़ किले की तरफ रवाना हुए.

करीब 9:30 बजे चारों लोहागढ़ किले के तलहटी वाले इलाके में पहुंचे. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास सड़क पर अपनी मोटरसाइकिलें पार्क कीं और पैदल किले की तरफ जाने लगे. टिकटघर के पास सुरक्षा जांच के दौरान गवाह और उसके दोस्त ने अपना आधार कार्ड दिखाया. स्थानीय निवासी होने की वजह से सुरक्षा कर्मचारियों ने चारों को किले में प्रवेश करने दिया.

पहली बार खाकी हुडी वाले युवक को देखा

गवाह के मुताबिक, करीब 10 बजे चारों गणेश दरवाजे के पास रेलिंग के करीब खड़े थे. तभी उनके सामने से करीब 22 से 25 साल का एक युवक किले की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया. उसने खाकी रंग की हुडी, काले रंग की हाफ पैंट, कान में हेडफोन, पैरों में स्पोर्ट्स शूज और पीठ पर बैग टांगा हुआ था. गवाह के दोस्त ने मजाक में उस युवक से पूछा कि इतनी गर्मी में हुडी पहनकर किले पर जा रहे हो, गर्मी नहीं लग रही क्या? इस पर युवक ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, “तेरे को क्या करना है?”

दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा कि वो सिर्फ मजाक में पूछ रहा था और उसे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद वो युवक बड़बड़ाता हुआ आगे चला गया. गवाह के मुताबिक, उसने उस समय उस युवक का चेहरा साफ तौर पर देखा था.

महादेव मंदिर के पास फिर दिखाई दिया वही युवक

इसके बाद चारों लोहागढ़ किले के महादेव मंदिर पहुंचे और दर्शन किए. मंदिर के बाहर आने के बाद गवाह ने उसी खाकी रंग की हुडी पहने युवक को दोबारा वहां से जाते हुए देखा. कुछ दूरी पर वो युवक किले की कगार के पास एक पत्थर पर अकेला बैठा हुआ था. इसी दौरान गवाह ने एक युवक और युवती को भी देखा, जिनकी उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच थी. दोनों हाथों में हाथ डाले मंदिर की तरफ से उस खाकी हुडी वाले युवक के पास से होकर आगे बढ़े.

इसी दौरान गवाह के पेट में दर्द होने लगा. उसने अपने दोस्त और उसके दोनों रिश्तेदारों से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है. दोस्त ने उसे जाने की अनुमति दी और कहा कि वो तीनों आगे विंचूकड़ा की तरफ जा रहे हैं, वह टॉयलेट के बाद पीछे से उनके पास आ जाए.

टॉयलेट से लौटते समय देखा पूरा घटनाक्रम

गवाह के मुताबिक, टॉयलेट से लौटते समय वो मंदिर के पीछे से आ रहा था. तभी उसने मंदिर के सामने से हाथों में हाथ डालकर जाते हुए युवक और युवती को किले की कगार के पास खड़े देखा. युवती कगार की तरफ इशारा करते हुए युवक को कुछ दिखा रही थी. उस समय युवक नीचे खाई की तरफ देख रहा था. अचानक युवती नीचे बैठ गई. इसी दौरान कुछ दूरी पर पत्थर पर बैठा खाकी हुडी वाला युवक तेजी से उनकी तरफ दौड़कर आया. उसने पीछे से उस युवक को खाई की दिशा में जोरदार धक्का दिया.

गवाह के मुताबिक, उसी समय नीचे बैठी युवती ने भी युवक के पैर पर पीछे से घुटने के नीचे जोरदार लात मारी. धक्का और लात लगने के बाद युवक जोर से चीखा और खाई में गिर गया. यह पूरा घटनाक्रम इतना अचानक हुआ कि गवाह कुछ समझ ही नहीं पाया. उसने अपनी आंखों के सामने युवक को खाई में गिरते देखा, लेकिन अचानक हुई घटना और डर के कारण वो उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सका.

“तुमने उसे खाई में क्यों धक्का दिया?”

गवाह ने बताया कि घटना के तुरंत बाद वो दोनों के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि उन्होंने उस युवक को खाई में क्यों धक्का दिया. सवाल पूछते ही खाकी हुडी पहना युवक उसके ऊपर झपटा. उसने गवाह का गला पकड़ लिया और धमकाते हुए कहा कि “चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हें भी इस खाई में नीचे फेंक दूंगा.”

आरोपी ने उसे यह भी धमकी दी कि उसने वहां जो कुछ देखा है, उसके बारे में अगर किसी को बताया तो वो उसे देख लेगा. गवाह के मुताबिक, उस समय वहां उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था. इसी दौरान युवती भी खड़ी हुई और उसने गवाह को “भाग यहां से” कहकर वहां से जाने के लिए कहा.

धमकी के बाद महादेव मंदिर में जाकर छिपा

दोनों की धमकी से गवाह बुरी तरह डर गया. उसे डर था कि कहीं आरोपी उसे भी खाई में न धकेल दें. इसके बाद वो वहां से भागकर महादेव मंदिर में जाकर बैठ गया. कुछ देर बाद उसका दोस्त और दोनों अन्य लोग वहां पहुंचे. दोस्त ने उससे पूछा कि वह उनके साथ विंचूकड़ा की तरफ घूमने क्यों नहीं आया. गवाह ने उस समय भी घटना के बारे में कुछ नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चारों वापस घर चले गए.

घर पहुंचने के बाद बिगड़ी तबीयत

घर पहुंचने के कुछ समय बाद गवाह चुपचाप बैठा था. उसके दोस्त ने उसके शरीर को छुआ तो उसे काफी गर्मी महसूस हुई. दोस्त ने कहा कि उसे बुखार लग रहा है और डॉक्टर के पास चलना चाहिए. इसके बाद दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गया. डॉक्टर से घर लौटने के बाद दोस्त ने उससे पूछा कि उसकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई.

तब गवाह ने आखिरकार पूरी घटना अपने दोस्त को बता दी. उसने बताया कि उसी दिन लोहागढ़ पर टॉयलेट से लौटते समय उसने अपनी आंखों के सामने खाकी रंग की हुडी पहने युवक और एक लड़की को उनके साथ मौजूद युवक को खाई में धक्का देते देखा था.

यह सुनकर दोस्त ने उससे सवाल किया कि उसने घटना के समय ही यह बात क्यों नहीं बताई. उसका कहना था कि अगर उसे उसी वक्त बताया जाता तो वो लोग किले पर ही उस युवक को तलाश कर पुलिस के हवाले कर सकते थे.

'मुझे भी खाई में फेंकने की धमकी दी थी'

गवाह ने इसके बाद दोस्त को बताया कि घटना के तुरंत बाद जब उसने आरोपी से सवाल किया था तो आरोपी ने उसका गला पकड़कर उसे भी खाई में फेंकने की धमकी दी थी. लड़की ने भी उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा था.

गवाह ने बताया कि इसी वजह से वa बुरी तरह डर गया था और उसने किसी को कुछ नहीं बताया. उसे यह भी डर था कि किले पर आरोपी के दूसरे साथी भी हो सकते हैं और अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है.

दोस्त ने उसे पुलिस के पास जाकर पूरी जानकारी देने के लिए कहा, लेकिन गवाह ने डर के कारण पुलिस के पास जाने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि आरोपी खतरनाक हो सकते हैं और पुलिस को बताने के बाद उसे और उसके परिवार को परेशानी हो सकती है.

अखबार में खबर पढ़ने के बाद पुलिस तक पहुंचा

गवाह के मुताबिक, 24 जून 2026 को उसने अखबार में लोहागढ़ किले से एक युवक को धक्का देकर खाई में गिराए जाने की खबर पढ़ी. खबर से उसे पता चला कि मृत युवक का नाम केतन अगरवाल है. उसे यह भी जानकारी मिली कि इस मामले में पुलिस ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद गवाह को कुछ हिम्मत मिली. इसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को 18 जून की पूरी घटना के बारे में जानकारी दी.

गवाह ने आरोपियों का हुलिया भी बताया

गवाह ने पुलिस को दिए बयान में केतन का हुलिया बताते हुए कहा कि उसकी उम्र करीब 24 से 25 वर्ष थी. रंग गोरा, लंबाई करीब साढ़े पांच से पौने छह फीट और शरीर मध्यम था. घटना के समय उसने काले रंग की टी-शर्ट और आसमानी रंग की पैंट पहनी थी. वहीं, खाई की तरफ धक्का देने वाले युवक की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष बताई गई. उसकी लंबाई करीब छह फीट, चेहरा लंबा, रंग गोरा, नाक सीधी और दाढ़ी थी. उसने खाकी रंग की हुडी, काली हाफ पैंट और जूते पहने थे. उसके गले में हेडफोन और पीठ पर सैक था.

गवाह के मुताबिक, केतन को लात मारने वाली लड़की की उम्र करीब 20 से 22 वर्ष थी. उसकी लंबाई करीब साढ़े पांच फीट, चेहरा लंबा, आंखें बड़ी, माथा चौड़ा, नाक सीधी और रंग गोरा था. उसने पिस्ता रंग की टी-शर्ट और काली पैंट पहनी थी.

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