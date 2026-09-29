Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: सूखे पर सुधीर मुनगंटीवार का विपक्ष पर हमला, बोले- 'कर्नाटक में...'

महाराष्ट्र: सूखे पर सुधीर मुनगंटीवार का विपक्ष पर हमला, बोले- 'कर्नाटक में...'

सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र में सूखे को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सूखे के जरिए राजनीतिक कमी दूर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और जरूरत पर फंड उपलब्ध कराया जाएगा.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 29 Sep 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के बल्लारपुर से विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने सूखे को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने वाली पार्टी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाती है, लेकिन सूखे के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं और जरूरत पड़ने पर और फंड उपलब्ध कराया जाएगा.

सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, “यह समझना चाहिए कि जो पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, वह विपक्ष में है. ट्रिगर-2 की घोषणा होने से पहले ही सूखा घोषित कर दिया गया था. कर्नाटक में भी सूखा है, वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां सूखा घोषित नहीं किया गया है.”

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
केतन मर्डर: 'मेरे सामने चेतन ने किले से धकेला, मुझे भी दी धमकी', गवाह का खुलासा
केतन मर्डर: 'मेरे सामने चेतन ने किले से धकेला, मुझे भी दी धमकी', गवाह का खुलासा
महाराष्ट्र
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने! हैरान करने वाले खुलासे
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने!
महाराष्ट्र
केतन हत्याकांड: पहले धक्का, फिर सिया ने मारी थी लात, चार्जशीट में बड़ा खुलासा
केतन हत्याकांड: पहले धक्का, फिर सिया ने मारी थी लात, चार्जशीट में बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च

उन्होंने बिजली बिलों में दी गई छूट का भी जिक्र किया. मुनगंटीवार ने कहा, “बिजली बिलों में भी छूट दी गई है. कांग्रेस के नेता को इसकी जानकारी नहीं है.”

केतन मर्डर: 'मेरे सामने चेतन ने किले से धकेला, मुझे भी दी धमकी', गवाह का खुलासा

ट्रिगर-2 के बाद आर्थिक नुकसान पर बोले 

उन्होंने कहा, “ट्रिगर-2 के बाद आर्थिक नुकसान का आकलन समझ में आएगा. कर्नाटक का जीआर लाकर देना चाहिए. सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए इस तरह का पत्राचार किया जा रहा है.” विपक्ष की ओर से बैठक बुलाने की मांग पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के नेता बैठक आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने इस पर विचार किया होता.

‘अधिवेशन के मुख्य मुद्दे देने चाहिए थे’

मुनगंटीवार ने कहा, “मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर विपक्ष की भूमिका राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की होती, तो उन्हें अधिवेशन के मुख्य मुद्दे देने चाहिए थे.” उन्होंने कहा, “अधिवेशन बुलाएं या सह्याद्री में बैठक करें, हम घर से टिफिन लेकर आएंगे, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए.”

सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि पानी की किल्लत और चारे के लिए फंड उपलब्ध रहता है. उन्होंने कहा, “जरूरत पड़ने पर फंड उपलब्ध कराया जाएगा. आज मैं मंत्रालय में था. मैंने भी इन सभी बातों की जानकारी ली है.” उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “सूखे के जरिए अपनी राजनीतिक कमी दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.”

केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने! हैरान करने वाले खुलासे

शरद पवार के बयान पर भी प्रतिक्रिया

शरद पवार के बयान पर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, “यह उनका पारिवारिक मामला है. कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते हैं और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताते हैं. अकेले-अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए एक साथ आ रहे हैं. दो भाई एक साथ आ रहे हैं, तो यह खुशी की बात है.”

चुनाव आयुक्त के खिलाफ आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, “चुनाव आयुक्त के खिलाफ आंदोलन करते समय सबूतों के साथ आंदोलन किया जाना चाहिए और वे अदालत भी जाएंगे.”

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 29 Sep 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Sudhir Mungantiwar MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
केतन मर्डर: 'मेरे सामने चेतन ने किले से धकेला, मुझे भी दी धमकी', गवाह का खुलासा
केतन मर्डर: 'मेरे सामने चेतन ने किले से धकेला, मुझे भी दी धमकी', गवाह का खुलासा
महाराष्ट्र
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने! हैरान करने वाले खुलासे
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने!
महाराष्ट्र
केतन हत्याकांड: पहले धक्का, फिर सिया ने मारी थी लात, चार्जशीट में बड़ा खुलासा
केतन हत्याकांड: पहले धक्का, फिर सिया ने मारी थी लात, चार्जशीट में बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश को PAK ने दिया धोखा, तारिक रहमान को शहबाज ने नहीं ले जाने दी ये खास चीज
बांग्लादेश को PAK ने दिया धोखा, तारिक रहमान को शहबाज ने नहीं ले जाने दी ये खास चीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
इंडिया
FBI की 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में आया गोल्डी बराड़, सिर पर 10 लाख डॉलर का इनाम
FBI की 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में आया गोल्डी बराड़, सिर पर 10 लाख डॉलर का इनाम
टेलीविजन
BB20: ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
'बिग बॉस 20': ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
बांग्लादेश का क्रिकेट में बड़ा धमाका, लॉन्च किया दुनिया का पहला 'ऑल-फॉर्मेट' टूर्नामेंट
बांग्लादेश का क्रिकेट में बड़ा धमाका, लॉन्च किया दुनिया का पहला 'ऑल-फॉर्मेट' टूर्नामेंट
इंडिया
दिल्ली से पटना और मुंबई तक बारिश होगी या निकलेगी धूप? जानें IMD का अलर्ट
दिल्ली से पटना और मुंबई तक बारिश होगी या निकलेगी धूप? जानें IMD का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? जानें मौसम अपडेट
यूपी में आज कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? जानें मौसम अपडेट
शिक्षा
20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी
20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget