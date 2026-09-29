महाराष्ट्र: सूखे पर सुधीर मुनगंटीवार का विपक्ष पर हमला, बोले- 'कर्नाटक में...'

महाराष्ट्र के बल्लारपुर से विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने सूखे को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने वाली पार्टी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाती है, लेकिन सूखे के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं और जरूरत पड़ने पर और फंड उपलब्ध कराया जाएगा.

सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, “यह समझना चाहिए कि जो पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, वह विपक्ष में है. ट्रिगर-2 की घोषणा होने से पहले ही सूखा घोषित कर दिया गया था. कर्नाटक में भी सूखा है, वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां सूखा घोषित नहीं किया गया है.”

उन्होंने बिजली बिलों में दी गई छूट का भी जिक्र किया. मुनगंटीवार ने कहा, “बिजली बिलों में भी छूट दी गई है. कांग्रेस के नेता को इसकी जानकारी नहीं है.”

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ट्रिगर-2 के बाद आर्थिक नुकसान पर बोले

उन्होंने कहा, “ट्रिगर-2 के बाद आर्थिक नुकसान का आकलन समझ में आएगा. कर्नाटक का जीआर लाकर देना चाहिए. सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए इस तरह का पत्राचार किया जा रहा है.” विपक्ष की ओर से बैठक बुलाने की मांग पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के नेता बैठक आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने इस पर विचार किया होता.

‘अधिवेशन के मुख्य मुद्दे देने चाहिए थे’

मुनगंटीवार ने कहा, “मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर विपक्ष की भूमिका राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की होती, तो उन्हें अधिवेशन के मुख्य मुद्दे देने चाहिए थे.” उन्होंने कहा, “अधिवेशन बुलाएं या सह्याद्री में बैठक करें, हम घर से टिफिन लेकर आएंगे, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए.”

सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि पानी की किल्लत और चारे के लिए फंड उपलब्ध रहता है. उन्होंने कहा, “जरूरत पड़ने पर फंड उपलब्ध कराया जाएगा. आज मैं मंत्रालय में था. मैंने भी इन सभी बातों की जानकारी ली है.” उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “सूखे के जरिए अपनी राजनीतिक कमी दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.”

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शरद पवार के बयान पर भी प्रतिक्रिया

शरद पवार के बयान पर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, “यह उनका पारिवारिक मामला है. कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते हैं और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताते हैं. अकेले-अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए एक साथ आ रहे हैं. दो भाई एक साथ आ रहे हैं, तो यह खुशी की बात है.”

चुनाव आयुक्त के खिलाफ आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, “चुनाव आयुक्त के खिलाफ आंदोलन करते समय सबूतों के साथ आंदोलन किया जाना चाहिए और वे अदालत भी जाएंगे.”