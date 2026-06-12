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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

Uddhav Thackeray Meeting: महाराष्ट्र से बड़ी सियासी खबर सामने आई है. पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है.

By : वैभव परब | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 09:55 PM (IST)
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महाराष्ट्र के सियासी कॉरिडोर से बड़ी खबर आई है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों की आपात बैठक बुलाई है. अब सवाल है कि आखिर इमजेंसी मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है. बीते सालों में महाराष्ट्र की सियासी घटनाओं ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उद्धव ने सभी सांसदों को बैठक के लिए मातोश्री में 14 जून को बुलाया है. 

आखिर क्यों बुलानी पड़ी इमरजेंसी मीटिंग?

दरअसल, शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इसी की पृष्ठभूमि में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव पिछले कुछ बैठकों में अनुपस्थित रहे थे. ऐसे में अब 14 जून की बैठक में उनकी मौजूदगी पर सभी की नजरें टिकी होंगी.

बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना सरकार में रहते हुए भी सात सीटों पर ही जीत पाई थी. महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे थे. क्योंकि यहां एनडीए से ज्यादा विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने सीटें जीती थीं.

महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें- 48

कांग्रेस- 13
उद्धव गुट- 9
शरद पवार गुट- 8
निर्दलीय- 1 (कांग्रेस उम्मीदवार ने बगावत कर दी थी)

बीजेपी- 9
अजित पवार गुट- 1
शिंदे गुट- 7

(खबर अपडेट होगी...)

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 12 Jun 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Breaking News Abp News MAHARASHTRA NEWS
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