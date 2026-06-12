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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएअर इंडिया विमान हादसे की पहली बरसी, क्रू मेंबर्स को श्रद्धांजलि, भावुक कर देंगी तस्वीरें

एअर इंडिया विमान हादसे की पहली बरसी, क्रू मेंबर्स को श्रद्धांजलि, भावुक कर देंगी तस्वीरें

Air India Plane Crash Anniversary: एअर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 260 लोगों में से 12 क्रू के सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में उनके दोस्त, परिजनों और विमानन समुदाय के लोग इकट्ठा हुए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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अहमदाबाद में पिछले साल 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 260 लोगों में से 12 चालक दल के सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार (12 जून) को मुंबई में उनके दोस्त, परिजनों और विमानन समुदाय के लोग इकट्ठा हुए. प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों में अमोल तटकरे भी थे, जिनकी पत्नी अपर्णा महादिक, जो एक सीनीयर क्रू मेंबर थीं जो एआई-171 विमान दुर्घटना में शहीद हो गईं.

12 जून 2025 को लंदन जा रहा एअर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर 19 लोग मारे गए. शुरुआती उड़ान के दौरान हुए हादसे में एक यात्री बच गया, जबकि चालक दल के सभी 12 सदस्य मारे गए. 

हादसे की बरसी पर अमोल ने क्या बताया?

अमोल ने बताया, “मैं ट्रेनिंग अकादमी में था क्योंकि मैं एअर इंडिया में केबिन क्रू के रूप में भी काम करता हूं. दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान, मुझे केबिन क्रू के ही किसी सदस्य का संदेश मिला, जिसमें पूछा गया था कि क्या सब ठीक है.”
एअर इंडिया विमान हादसे की पहली बरसी, क्रू मेंबर्स को श्रद्धांजलि, भावुक कर देंगी तस्वीरें 
उन्होंने आगे कहा, “जब तक मैं क्लासरूम पहुंचा, तब तक खबर फैल चुकी थी और मुझे पता चला कि अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. मुझे तब भी नहीं लगा था कि यह अपर्णा का विमान होगा, क्योंकि जाहिर है आप ऐसी बातें नहीं सोचते, है ना?”

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अमोल ने बताया कि उन्होंने उस दिन सुबह अपर्णा से बात की थी. “उसने मुझे ट्रेनिंग के लिए जगाया था. मुझे पता था कि वह किस समय विमान में सवार होगी और उड़ान भरेगी. जब मुझे पता चला कि विमान गैटविक जा रहा है, तो मुझे यकीन हो गया कि यह वही विमान है जिसमें अपर्णा सवार थी. लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी. उसी रात मैं मुंबई पहुंचा और मुझे पता चला कि कोई भी जीवित नहीं बचा है.”

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अमोल ने कहा, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तब से एक साल बीत गया है”. अमोल ने बताया कि यह साल उनके, उनकी बेटी और माता-पिता के साथ-साथ अपर्णा के माता-पिता और परिजनों के लिए भी बहुत दुखद रहा है.

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उन्होंने कहा, “मुझे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और दुर्घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों पर पूरा भरोसा है. मुझे उम्मीद है कि अंतिम जांच रिपोर्ट में सच्चाई सामने आएगी. मुंबई के बांद्रा इलाके में आयोजित प्रार्थना सभा में एअर इंडिया के वरिष्ठ पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के मित्र संदीप कपूर भी मौजूद थे, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी.

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संदीप कपूर ने कहा, "मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि उन पर कोई दोष नहीं आना चाहिए."

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Published at : 12 Jun 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Ahmedabad Plane Crash
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