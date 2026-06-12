राम मंदिर चढ़ावे पर संजय राउत का बड़ा दावा, बताया कितने करोड़ की हुई चोरी

अयोध्या में रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद से देशभर में सियासी पारा हाई हो गया है. इस मामले पर अब उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया है. शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावे के तौर पर आए 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की डकैती हुई है. उन्होंने दावा किया कि यह चोरी CCTV फुटेज में साफ दिख रही है.

संजय राउत ने यूपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर राम को चढ़ाए गए 5 करोड़ रुपये चोरी हो जाते हैं, तो इसके लिए UP और केंद्र, दोनों जगह आपकी सरकार जिम्मेदार है. आप EVM, वोट और सीटें चुराते हैं और अब आप राम के चढ़ावे से भी चोरी कर रहे हैं. आपके हर काम में चोरी शामिल है."

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#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "The way a dacoity involving over Rs 5 crore was committed against the Ram Mandir's offerings; it is visible in the CCTV footage... If Rs 5crore from the offerings made to Ram are stolen, your government, both in… pic.twitter.com/vYsX9x1Rn9 — ANI (@ANI) June 12, 2026

'अयोध्या जाकर भगवान राम से मांगेंगे माफी'

संजय राउत ने कहा, "हमें लगता है कि भगवान राम हमें वापस बुला रहे हैं. कल मैंने उद्धव ठाकरे से बात की और कहा कि हमें अयोध्या जाना चाहिए. इसलिए, अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है. हम सबसे पहले अयोध्या जाएंगे. हम सबसे पहले भगवान राम से मिलेंगे. हम सिर झुकाकर भगवान राम से माफी मांगेंगे."

'BJP राज में राम भी सुरक्षित नहीं'- संजय राउत

पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "जिस राम मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी ने तपस्या की, मंदिर में 12 दिन जाकर व्रत किया... समारोह देखने के लिए पूरे विश्व को बुलाया. लोगों द्वारा यह कहलाया गया कि 'जिसने राम को लाया, हम उसको लाएंगे.' अब राम के ही घर में चोरी हो गई, वह भी आपके ही राज्य में. यूपी में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार लेकिन अयोध्या में ही राम सुरक्षित नहीं?"

संजय राउत ने आगे कहा, "बीजेपी अफवाह फैलाती है कि आतंकवादी आएंगे, राम पर हमला करेंगे. लोगों को डराते हैं. अब राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपये अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी ही सरकार है. जिस सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है, वह फुटेज भी चोरी हो गया."

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