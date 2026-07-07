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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर: कांग्रेस विधायक के बंगले में दिन-दहाड़े चोरी, नकदी और चेकबुक ले उड़ा चोर; बैंक से हुआ गिरफ्तार

नागपुर: कांग्रेस विधायक के बंगले में दिन-दहाड़े चोरी, नकदी और चेकबुक ले उड़ा चोर; बैंक से हुआ गिरफ्तार

Nagpur News: चोर घर से 75 हजार रुपये नकद और विधायक के हस्ताक्षर वाली चेकबुक चुरा ले गया. इसके बाद उसने फर्जी आधार कार्ड के जरिए बैंक पहुंचकर चेक के माध्यम से करीब ढाई लाख रुपये निकाल लिए.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 07 Jul 2026 08:07 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. उमरेड से कांग्रेस विधायक संजय मेश्राम के बोरगांव स्थित पर्ल हेरिटेज सिटी परिसर के बंगला नंबर-15 में दिन-दहाड़े चोरी हुई.

चोर घर से 75 हजार रुपये नकद और विधायक के हस्ताक्षर वाली चेकबुक चुरा ले गया. इसके बाद उसने फर्जी आधार कार्ड के जरिए बैंक पहुंचकर चेक के माध्यम से करीब ढाई लाख रुपये निकाल लिए. हालांकि, जब वह दोबारा 50 हजार रुपये निकालने बैंक पहुंचा तो पुलिस ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के मुताबिक, आज सुबह करीब 11 बजे चोरी की वारदात हुई. सूचना मिलते ही हुडकेश्वर पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि 30 वर्षीय आरोपी तनमय गनवीर ने चोरी की गई चेकबुक का इस्तेमाल कर बैंक से लेनदेन किया.

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आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर बैंक से करीब 2.5 लाख रुपये भी निकाल लिए. हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने मास्क पहन रखा था, इसके बावजूद बैंक कर्मचारियों ने उसकी पहचान का सही तरीके से सत्यापन नहीं किया, जिससे बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, अधिक पैसे निकालने के लालच में आरोपी दोबारा बैंक पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने जाल बिछा दिया था और उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी के दो मामले दर्ज हैं. उसने कबूल किया कि एमडी ड्रग्स की लत के कारण उसने अपनी बाइक गिरवी रख दी थी और पैसों की जरूरत के चलते इस चोरी को अंजाम दिया. इस वारदात में एक अन्य साथी के शामिल होने की भी जानकारी मिली है, जो फिलहाल फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की आगे जांच जारी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CONGRESS NAGPUR NEWS Sanjay Meshram
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