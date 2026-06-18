उद्धव ठाकरे के नेता ने बागी सांसद को दे दी धमकी! बोले- 'वाशिम वापस न आएं वरना...'

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के नेता ने बागी सांसद संजय देशमुख को दी धमकी! 'उन्हें वाशिम वापस नहीं आना चाहिए वरना...'

उद्धव ठाकरे के नेता ने बागी सांसद संजय देशमुख को दी धमकी! 'उन्हें वाशिम वापस नहीं आना चाहिए वरना...'

Shiv Sena UBT Crisis: विजय शेंडगे ने कहा कि अगर देशमुख शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं, तो खुशी-खुशी जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना होगा.

Reported By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 18 Jun 2026 08:13 AM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) के एक स्थानीय पदाधिकारी ने बुधवार (17 जून) को पार्टी के यवतमाल-वाशिम से लोकसभा सदस्य संजय देशमुख को कथित तौर पर बड़ी धमकी दी. उन्होंने कहा कि अगर संजय देशमुख संसदीय सीट से इस्तीफा दिए बिना अपनी निष्ठा बदलते हैं, तो उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में वापस नहीं आना चाहिए. 

दरअसल, ऐसी अटकलें हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के कई सांसद पाला बदलने वाले हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शिवसेना यूबीटी के स्थानीय नेता विजय शेंडगे यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर देशमुख ने सांसद पद से इस्तीफा दिए बिना पाला बदला, तो उन्हें वाशिम वापस नहीं आना चाहिए, वरना उनकी कार जला दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: उद्धव गुट में मची भगदड़ पर पृथ्वीराज चव्हाण ने कही ऐसी बात, 'इसका अंदेशा तभी से था जब...'

'एकनाथ शिंदे के खिलाफ जीते थे, उन्हीं की पार्टी में शामिल होना धोखा'

विजय शेंडगे ने कहा, "अगर वह एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं, तो खुशी-खुशी जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना होगा. क्योंकि उन्हें संसद के लिए उन शिव सैनिकों की कोशिशों से चुना गया था जो एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे थे. हमने उन्हें चुनने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और अगर वह अब हमारे साथ धोखा करते हैं, तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे."

शेंडगे ने संपर्क करने पर पुष्टि की कि उन्होंने देशमुख को चेतावनी देने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था. उन्होंने कहा, "अगर वह जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना होगा."

यह भी पढ़ें: उद्धव के बागियों ने स्पीकर को सौंपा पत्र, कोई कानूनी अड़चन नहीं, 21 जून को विलय की घोषणा संभव

Published at : 18 Jun 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT
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