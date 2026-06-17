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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव के बागियों ने स्पीकर को सौंपा पत्र, कोई कानूनी अड़चन नहीं, 21 जून को विलय की घोषणा संभव

उद्धव के बागियों ने स्पीकर को सौंपा पत्र, कोई कानूनी अड़चन नहीं, 21 जून को विलय की घोषणा संभव

Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना यूबीटी के सांसदों के टूट की खबरों के बीच सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है. सूत्रों के मुताबिक, विलय में कोई कानूनी अड़चन नहीं है.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 08:54 PM (IST)
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उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों द्वारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय के लिए लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव सौंपा गया. 21 तारीख को औपचारिक घोषणा होने की संभावना है. विलय प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. विलय के लिए पत्र पर 6 सांसदों के हस्ताक्षर हैं. सूत्रों के मुताबिक, इसमें कुछ सांसदों की प्रत्यक्ष उपस्थिति भी जरूरी है, जो अगले एक-दो दिनों में पूरी हो जाएगी. हस्ताक्षरों की जांच शुरू हो गई है. अध्यक्ष पहले ही अलग हुए गुट से मिल चुके हैं.

19 जून को उद्धव ठाकरे की शिवसेना स्थापना दिवस मनाने वाली है. 19 जून को पार्टी की स्थापना के 60 साल पूरे हो रहे हैं. लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगने वाला है. 

हस्ताक्षर करने वाले सांसदों के नाम

संजय दिना पाटील- मुंबई उत्तर पूर्व  

भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे- शिर्डी  

संजय हरिभाऊ जाधव (बंडू जाधव)- परभणी  

नागेश बापुराव पाटील आष्टिकर- हिंगोली  

संजय देशमुख- यवतमाल-वाशिम  

ओमप्रकाश राजेनिंबालकर- धाराशिव

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आज सुबह शिंदे से मिले उद्धव गुट के सांसद

बुधवार सुबह 9.30 के करीब खबर आई कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों की मुलाकात एकनाथ शिंदे से हुई है. मंगलवार को एकनाथ शिंदे विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे. महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों से बागी सांसद दिल्ली पहुंचे. राजधानी के एक होटल में बागी सांसदों से शिंदे की मुलाकात हुई. बैठक के साथ शिंदे की शिवसेना में विलय का फैसला हुआ. 

हमारा इस टूट से कोई वास्ता नहीं- बीजेपी

उद्धव गुट का आरोप है कि उनके सांसदों को करोड़ों रुपए देकर खरीदा गया. जबकि करोड़ों रुपए के ऑफर वाले आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी जवाब दे रही है कि सांसद पार्टी के अहंकार से तंग आ चुके थे. बीजेपी ने साफ-साफ कह रही है कि उद्धव की पार्टी में टूट से उनका कोई वास्ता नहीं है. उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़ने की तमाम अटकलों के बीच 18 जून को अपने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है. 

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Input By : Somesh Kolge
Published at : 17 Jun 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
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