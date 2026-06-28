एकनाथ शिंदे बोले, 'CM फडणवीस को पता है कि चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है', कहां था निशाना?
Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए फडणवीस को चतुर बताया. कहा- चालबाज दोस्त खतरनाक होता है। फडणवीस-ठाकरे की एक उड़ान पर सियासी बवाल.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर इनडायरेक्ट तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत चतुर व्यक्ति हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि “चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है.”शिंदे का यह बयान सीएम फडणवीस और ठाकरे की शुक्रवार को मुंबई से नागपुर की एक ही उड़ान में साथ यात्रा करने के संदर्भ में आया है. इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं.
शिंदे ने कहा, ‘‘2019 में भाजपा और अविभाजित शिवसेना ने एक ही विमान से यात्रा की थी, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे दूसरे विमान में बैठ गए और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया.’’ उन्होंने फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि वे चतुर हैं और जानते हैं कि चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है.
ठाकरे का जवाब
जब उद्धव ठाकरे से फडणवीस के साथ यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच “बहुत उच्चस्तरीय बातचीत” हुई. परिणाम के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा.
महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल
शिंदे और ठाकरे के बयानों से महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी शिवसेना (UBT) के बीच तनाव एक बार फिर साफ दिखाई दे रहा है. शिंदे ठाकरे के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं. विश्लेषकों का कहना है कि फडणवीस और ठाकरे की एक साथ यात्रा सामान्य लग सकती है, लेकिन शिंदे के तीखे बयान ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है.
महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शिंदे ने स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी नजर में उद्धव ठाकरे पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. वहीं ठाकरे ने फडणवीस के साथ हुई बातचीत को “उच्चस्तरीय” बताकर भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे खुले रखे हैं. महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया घटनाक्रम सत्ताधारी गठबंधन की अंदरूनी गतिशीलता और विपक्षी रणनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है.