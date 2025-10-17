राज ठाकरे के दीपोत्सव समारोह का उद्धव ठाकरे ने किया उद्घाटन, फिर एक मंच पर नजर आए ठाकरे ब्रदर्स

शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच नजदीकियां और बढ़ गई हैं. उद्धव ठाकरे शुक्रवार (17 अक्टूबर) को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी की ओर से शिवाजी पार्क में आयोजित दीपोत्सव 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस दौरान ठाकरे ब्रदर्स के परिवार के सदस्य भी यहां पहुंचे. राज ठाकरे खुद गाड़ी चलाकर उद्धव ठाकरे को साथ लेकर गए.

शिव सेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिव सेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे अपने परिवार के सदस्यों के साथ शिवाजी पार्क में 'दीपोत्सव 2025' कार्यक्रम में हिस्सा लिया. हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने शिवाजी पार्क मैदान में दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया. उद्धव ठाकरे को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray, MNS chief Raj Thackeray, and Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray participate in 'Deepotsav 2025' event at Shivaji Park with their family members. pic.twitter.com/HXiF6MuiQp — ANI (@ANI) October 17, 2025

पिछले 2 महीनों में 6 बार मिले ठाकरे ब्रदर्स

पिछले दो महीनों में ठाकरे बंधु 6 बार मिल चुके हैं. इनमें से दो मुलाक़ातें बंद दरवाजों के पीछे हुई हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी. उससे पहले, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के आवास 'शिवतीर्थ' गए थे. इन दोनों नेताओं के बीच इतनी लगातार और खुली मुलाक़ात पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली है.

कब-कब मिले राज और उद्धव ठाकरे?

5 जुलाई 2025- मराठी विजय रैली में ठाकरे ब्रदर्स एक साथ दिखे. दोनों करीब 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए.

24 जुलाई 2025- उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राज ठाकरे उन्हें बधाई देने उनके घर मातोश्री गए.

27 अगस्त 2025- गणेशोत्सव के मौके पर उद्धव ठाकरे और उनका परिवार शिव तीर्थ गए.

10 सितंबर 2025- उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल परब के साथ राज ठाकरे से मिलने शिव तीर्थ गए. इस दौरान उन्होंने ढाई घंटे तक चर्चा की.

5 अक्टूबर 2025- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे मातोश्री गए.

12 अक्टूबर 2025- राज ठाकरे अपने परिवार के साथ दोपहर के भोजन के लिए मातोश्री गए.

17 अक्टूबर 2025- एमएनएस की ओर से आयोजित दीपोत्सव समारोह में ठाकरे ब्रदर्स और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए.

बीएमसी चुनाव में साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स?

बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच, अब यह लगभग तय है कि आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की MNS एक साथ आएगी. हालांकि इसे लेकर अभी औपचारिक घोषणा और सीटों का बंटवारा होना बाकी है.