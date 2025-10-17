मुंबई लोकल में चमत्कार! वीडियो कॉल पर युवक ने कराई महिला की डिलीवरी, सोशल मीडिया पर बना हीरो

आमिर खान अभिनीत थ्री इडियट फिल्म याद है, कैसे वीडियो कॉल पर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई जाती है. जी हां यही सीन अब मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर असलियत में दोहराया गया. दरअसल मंगलवार रात गोरेगांव से एअरपोर्ट जा रही लोकल ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गयी, जिसके बाद सबके हाथ-पैर फूल गए. लेकिन तभी ट्रेन में सफर कर रहा दिलीप बेद्रे ने अपनी महिला डॉक्टर दोस्त को वीडियो कॉल पर लेकर महिला की डिलीवरी करवाई. जच्चा और बच्चा को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना से वहां मौजूद यात्री और रेलवे स्टाफ भी भावुक हो गए. सब उसे रियल रैंचो बोलने लगे. जबकि दिलीप ने कहा पता नहीं मैंने कैसे ये सब कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

क्या हुआ था पूरा घटना क्रम ?

जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार देर रात करीब 12:40 बजे गोरेगांव से एयरपोर्ट जा रही लोकल ट्रेन की है. 27 वर्षीय विकास दिलीप बेद्रे भी सवार था, दिलीप वीडियो कैमरामैन है. तभी अचानक उसके पास वाले डिब्बे में एक गर्भवती महिला को तेज प्रसव शुरू हो गयी. सभी यात्री घबरा गए. लेकिन विकास ने सूझबूझ का परिचय दिखाया और उसने फ़ौरन ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन रोकी. राम मंदिर स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही स्थिति बिगड़ गई. नवजात बच्चा आधा बाहर आ चुका था, जबकि स्टेशन पर न तो डॉक्टर थे और न ही एंबुलेंस का इंतजाम था.

विकास ने महिला डॉक्टर दोस्त को वीडियो कॉल लगाया. डॉक्टर ने स्क्रीन पर महिला की हालत देखी और स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश दिए. विकास ने डॉक्टर के कहे अनुसार प्लेटफॉर्म पर ही डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विकास ने स्टेशन के चाय वाले से कैंची ली, चादरें इकट्ठा कीं, नाल काटी और डॉक्टर के हिसाब से गांठ बांध दी. करीब एक बजे सफल डिलीवरी हो गई, और नवजात बालक को विकास ने ऊपर उठाकर सभी को दिखाया. मां और बच्चे को बाद में कुप्रवा अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों ठीक है.

जिन्दगी का यादगार पल बताया

इसके बाद मीडिया से बात करते हुए विकास ने कहा कि पहली बार ऐसा किया, इतना डर लग रहा था, लेकिन डॉक्टर दोस्त के गाइडेंस ने सब कर दिया. यह मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल है.

सोशल मीडिया पर असली रैंचो बता रहे सब

ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, सब विकास के जज्बे और हिम्मत को सलाम कर रहे हैं. कोई उसे रियल हीरो तो कोई उसे असली रैंचो बता रहा है. इस घटना अक वीडियो देख लोग वाकई भावुक हैं.