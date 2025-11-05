'देवेंद्र फडणवीस गिरते-गिरते बचे', बिहार का जिक्र कर उद्धव ठाकरे ने किया तंज

उद्धव ठाकरे इन दिनों मराठवाड़ा दौरे पर हैं, जहां वे किसानों से संवाद कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बीजेपी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. इतना ही नहीं, उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद को लेकर भी बड़ा दावा किया. उद्धव ठाकरे ने कहा कि संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का कोई प्रावधान ही नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार के कर्जमाफी पैकेज को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि जब उन्होंने कर्जमाफी की थी, तब क्या कोई विदेशी समिति भेजी थी? उद्धव ठाकरे के इस बयान सियासी भूचाल आ गया है. राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस पर साधा निशाना

शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर अब कर्जमाफी की गई तो बैंकों को फायदा होगा. उद्धव ने आगे सवाल पूछते हुए कहा "तो मुख्यमंत्री बताएं, जून में कर्जमाफी करेंगे तो बैंकों को कैसे नुकसान नहीं होगा?” उन्होंने कहा कि “मैंने बिना किसी अध्ययन के, मुझे भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन बिना किसी दिखावे के दो लाख रुपये की कर्जमाफी की थी.”

बिहार प्रचार में गिरते-गिरते बचे थे फडणवीस

सीएम फडणवीस हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गए थे. प्रचार के दौरान मंच पर वे कुर्सी पर बैठते समय लगभग गिरते-गिरते बचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आगे उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर कटाक्ष करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री बिहार गए थे, बैठते-बैठते गिर गए, गिरते-गिरते फिर बैठ गए. अब वे पंचांग निकालकर बैठे हैं.”

उद्धव ठाकरे ने इसी वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा, “मैं राजनीति करने नहीं आया हूं पर ये संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. इतना बारिश हो रही है कि बाढ़ के हालात हैं."

किसानों की कर्जमाफी को लेकर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?

उद्धव ठाकरे ने किसानों की कर्जमाफी को लेकर कहा, "खेत सड़ गए हैं, लेकिन जिनके हाथ कुछ लग भी गया है, क्या उन्हें न्यूनतम भाव मिल रहा है?” उन्होंने आगे कहा कि “सरकार जून में कर्जमाफी करने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि अब उन्हें चुनाव निकालने हैं. उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जिल्हा परिषद की चुनाव लड़ सकें. लोगों से अपील करते हुए किसानों से कहा कि जब तक कर्जमाफी नहीं होगी, उन्हें वोट मत देना. उद्धव ठाकरे के इस भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे देवेंद्र फडणवीस के गिरने की घटना पर मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं.