'किसी खान को मेयर नहीं बनने देना चाहिए', जोहरान ममदानी की जीत पर बोले मुंबई BJP चीफ

न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने पर मुंबई में नई राजनीतिक जंग छेड़ दी है. मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ गया है. अब बीजेपी ने मुंबई के मेयर पद को लेकर धार्मिक राजनीति का तड़का लगा दिया है. बीजेपी मुंबई चीफ अमित साटम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है. उन्होंने कहा है कि "आगामी मेयर चुनावों में किसी खान को मेयर नहीं बनने देना चाहिए." उनके इस बयान पर विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी चीफ ने मेयर को लेकर क्या कहा?

न्यूयॉर्क में ममदानी के मेयर चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने ट्वीट कर कहा कि “उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं. इनके जलसों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, बम ब्लास्ट के आरोपी मंच साझा करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि "अब मुंबई का रंग बदलने की साजिश हो रही है. इसलिए मुंबईवासियों को सचेत रहना चाहिए और किसी ‘खान’ को मेयर नहीं बनने देना चाहिए.” अमित साटम का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और इसने राजनीतिक भूचाल ला दिया है."

बीजेपी के बयान पर विपक्ष का पलटवार

बीजेपी की इस बयानबाजी पर विपक्षी दलों ने करारा हमला बोला है. AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा “बीजेपी हिंदू-मुस्लिम का राजनीतिकरण कर रही है. उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं बचा. मुंबई का मेयर कोई खान, शेख या सैयद भी बन सकता है. संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है. बीजेपी कौन होती है तय करने वाली कि कौन मेयर बनेगा और कौन नहीं?”

इस बीच समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा “ज़ोहरान ममदानी का चुना जाना एक मिसाल है. अमेरिका में वोट काबिलियत देखकर दिया जाता है, धर्म देखकर नहीं. भारत में बीजेपी धर्म के नाम पर समाज में दरार डाल रही है. ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं. अब इन्हें सत्ता से उतारने का वक्त आ गया है. ऐसे बयानों पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए.”

दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया. पूर्व मेयर और यूबीटी की नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा "बीएमसी चुनाव पर सबकी नजर है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएमसी चुनाव 31 जनवरी 2026 से पहले कराए जाएं. माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा अगले कुछ हफ्तों में हो सकती है. लेकिन उससे पहले ही मुंबई की सियासत में ‘मेयर कौन बनेगा’ का सवाल गरमाया हुआ है और अब यह बहस धर्म के आईने से होती दिखाई दे रही है.