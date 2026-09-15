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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रUCC पर मंत्री नितेश राणे बोले, 'अगर ओवैसी जी को ऐतराज है तो हम...'

UCC पर मंत्री नितेश राणे बोले, 'अगर ओवैसी जी को ऐतराज है तो हम...'

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि इसका जिक्र हमारे संविधान में है. हम अपने सभी संकल्पों को पूरा करेंगे.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 05:47 PM (IST)
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UCC पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि इसका प्रावधान हमारे संविधान में है. जो बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान मानता है उसको यूसीसी से परहेज नहीं होना चाहिए. ये देश के लोगों की मांग है. उन्होंने कहा कि यूसीसी पर अगर ओवैसी जी (असदुद्दीन ओवैसी) को कुछ भी ऐतराज होगा तो हम समझें क्या कि उनको बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान नहीं मानना है? उनको हमारे देश में शरिया कानून लेकर आना है, क्या हम लोग ये मान लें? 

नितेश राणे ने कहा, "जिसका प्रावधान और जिसका जिक्र हमारे संविधान में है, अगर उसका विरोध करेंगे तो वे देशद्रोही लोग हैं." केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मंत्री ने कहा, "जो अमित शाह जी ने कहा है वो हमारी एनडीए की लोगों को कमिटमेंट है. जिस तरीके से हम हमारे संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करते हैं, वैसे ही ये भी करेंगे."

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था?

दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार (14 सितंबर) को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल मुसलमानों को निशाना बनाना चाहता है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 25 (जो धर्म की आजादी की गारंटी देता है) और अनुच्छेद 14 (जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है) का उल्लंघन करते हुए यूसीसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “बीजेपी यह (यूसीसी लागू करना) समानता के लिए नहीं कर रही है. इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है.”  

दिशा सालियान केस पर क्या बोले नितेश राणे?

वहीं, दिशा सालियान केस में सीबीआई की एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने कहा, "हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के माध्यम से इस केस की जांच शुरू हुई है. दिशा सालियान के पिता के बयान में जो जो विषय आए हैं, उसकी पूरी तरह से जांच करें, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए. सीबीआई अपना काम बखूबी कर रही है...मगर जिस तरीके के बयान यूबीटी के लोग दे रहे हैं, वो केस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं. विक्टिम के परिवार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं. आज मैंने सुना कि संजय राउत ने कुछ बोल दिया." 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 15 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Nitesh Rane UCC
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