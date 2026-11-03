NCP पर एकनाथ शिंदे गुट को दो टूक, 'वो हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है लेकिन...'

NCP नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि NCP हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, इस बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है. उन्होंने ये भी सलाह दी कि पार्टी के हित में झगड़े को बैठकर सुलझाना चाहिए.

संजय शिरसाट ने आगे कहा, "एनसीपी के नेता अमित शाह से क्यों मिले, वजह क्या थी? इसके बारे में स्पष्ट वही नेता कर सकते हैं जो उनसे मिले हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है. आपस के झगड़े या तकरार को वो अगर बैठकर सुलझाते तो वो एनसीपी के हित में अच्छा रहेगा. उनका झगड़ा किस स्तर पर चल रहा है, इस बारे में जब मुझे जानकारी ही नहीं तो मैं कैसे अपना ओपिनियन दूं.''

महायुति में सबकुछ ठीक है- संजय शिरसाट

जब उनसे पूछा गया कि क्या महायुति में सबकुछ ठीक चल रहा है? इस पर मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, ''महायुति में सबकुछ ठीक है. सरकार बड़े मजे में चल रही है.'' एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ''शिंदे साहब हंसते भी हैं तो आपको नाराज लगते हैं, इसमें मैं क्या करूं?''

एनसीपी के 6 नेताओं ने गृहमंत्री शाह से की थी मुलाकात

सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 6 वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार (02 नवंबर) को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटील शामिल रहे. हालांकि इस मुलाकात के दौरान सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पर शिरसाट ने विपक्ष को घेरा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर को लेकर भी मंत्री संजय शिरसाट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "आप रिजीम चेंज करने वाले कौन होते हैं? यह तो जनता तय करेगी? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप 12 साल से सत्ता से बाहर हैं, इसीलिए आप इतने बेचैन हो रहे हैं. आप चाहते हैं कि देश में दंगे होना चाहिए, लोग सड़कों पर उतर आएं और कोई क्रांति होना चाहिए.''

लोग विकास चाहते हैं- संजय शिरसाट

उन्होंने आगे कहा कि लोग विकास चाहते हैं, लोगों की राय है कि अपना देश आगे बढ़ना चाहिए. आपको अपनी ताकत चुनावों के दौरान दिखानी चाहिए. शिरसाट ने कहा, ''ये जो देश चल रहा है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चल रहा है, न कि हमारे और आपके कहने पर चल रहा है. संविधान ने उस वक्त जो आपको अधिकार दिया है, उस हिसाब आप चुनाव लड़ो, जब आपकी सरकार आती है तो हम आपका अभिनंदन करेंगे."

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