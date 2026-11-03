ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP पर एकनाथ शिंदे गुट को दो टूक, 'वो हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है लेकिन...'

NCP पर एकनाथ शिंदे गुट को दो टूक, 'वो हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है लेकिन...'

शिंदे गुट के नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने NCP नेताओं की अमित शाह से मुलाकात पर कहा कि आपस के झगड़े या तकरार को वो अगर बैठकर सुलझाते हैं तो वो एनसीपी के हित में अच्छा रहेगा.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Nov 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

NCP नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि NCP हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, इस बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है. उन्होंने ये भी सलाह दी कि पार्टी के हित में झगड़े को बैठकर सुलझाना चाहिए.

संजय शिरसाट ने आगे कहा, "एनसीपी के नेता अमित शाह से क्यों मिले, वजह क्या थी? इसके बारे में स्पष्ट वही नेता कर सकते हैं जो उनसे मिले हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है. आपस के झगड़े या तकरार को वो अगर बैठकर सुलझाते तो वो एनसीपी के हित में अच्छा रहेगा. उनका झगड़ा किस स्तर पर चल रहा है, इस बारे में जब मुझे जानकारी ही नहीं तो मैं कैसे अपना ओपिनियन दूं.'' 

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
महाराष्ट्र
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
महाराष्ट्र
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
महाराष्ट्र
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'

महायुति में सबकुछ ठीक है- संजय शिरसाट

जब उनसे पूछा गया कि क्या महायुति में सबकुछ ठीक चल रहा है? इस पर मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, ''महायुति में सबकुछ ठीक है. सरकार बड़े मजे में चल रही है.'' एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ''शिंदे साहब हंसते भी हैं तो आपको नाराज लगते हैं, इसमें मैं क्या करूं?''

एनसीपी के 6 नेताओं ने गृहमंत्री शाह से की थी मुलाकात

सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 6 वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार (02 नवंबर) को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटील शामिल रहे. हालांकि इस मुलाकात के दौरान सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पर शिरसाट ने विपक्ष को घेरा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर को लेकर भी मंत्री संजय शिरसाट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "आप रिजीम चेंज करने वाले कौन होते हैं? यह तो जनता तय करेगी? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप 12 साल से सत्ता से बाहर हैं, इसीलिए आप इतने बेचैन हो रहे हैं. आप चाहते हैं कि देश में दंगे होना चाहिए, लोग सड़कों पर उतर आएं और कोई क्रांति होना चाहिए.''

लोग विकास चाहते हैं- संजय शिरसाट

उन्होंने आगे कहा कि लोग विकास चाहते हैं, लोगों की राय है कि अपना देश आगे बढ़ना चाहिए. आपको अपनी ताकत चुनावों के दौरान दिखानी चाहिए. शिरसाट ने कहा, ''ये जो देश चल रहा है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चल रहा है, न कि हमारे और आपके कहने पर चल रहा है. संविधान ने उस वक्त जो आपको अधिकार दिया है, उस हिसाब आप चुनाव लड़ो, जब आपकी सरकार आती है तो हम आपका अभिनंदन करेंगे."

भगवान की तुलना करने पर धीरेंद्र शास्त्री पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'वो पार्टी जो...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
NCP Sanjay Shirsat MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
महाराष्ट्र
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
महाराष्ट्र
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
महाराष्ट्र
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Bollywood News: 'कपिल शर्मा शो' में तड़के के बाद अब 'कॉफ़ी विद करण' में गॉसिप बॉम्ब फोड़ेंगे बेबो और सैफ़ (03.11.26)
Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण
SIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण
बिहार
बिहार का ये IAS तो गजब निकला! भीड़ ने कॉलर पकड़ा... हाथ जोड़ते रहे डीएम, VIDEO
बिहार का ये IAS तो गजब निकला! भीड़ ने कॉलर पकड़ा... हाथ जोड़ते रहे डीएम, VIDEO
इंडिया
नेहा बोरा के बयान पर बवाल, बीजेपी ने घेरा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
नेहा बोरा के बयान पर बवाल, बीजेपी ने घेरा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
क्रिकेट
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
विश्व
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
इंडिया
Explained: अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
ट्रेंडिंग
लैंडिंग के वक्त हवा में टकराए हेलिकॉप्टर, तबाही देख कांपे यूजर्स
लैंडिंग के वक्त हवा में टकराए हेलिकॉप्टर, तबाही देख कांपे यूजर्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget