ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज

दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज

MCD की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू के 1,083 मामले सामने आए, जबकि मलेरिया के 355 मामले दर्ज किए गए.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 03 Nov 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और मलेरिया का 'खतरा' बरकरार है. MCD के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 90 और मलेरिया के 18 नए मामले दर्ज किए गए है. वहीं, इस साल 31 अक्टूबर तक दिल्ली में डेंगू के 1,083 और मलेरिया के 355 मामले सामने आए हैं. हालांकि, इन दोनों बीमारियों से किसी की मौत की कोई खबर नहीं है.

इस साल 2026 में सामने आए कुल डेंगू मामलों में से 964 मामले MCD क्षेत्रों में, 13 मामले NDMC क्षेत्र में, 87 मामले दिल्ली छावनी (कैंटोनमेंट) में और 19 मामले रेलवे की ओर से दर्ज किए गए.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
महाराष्ट्र
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
महाराष्ट्र
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'
महाराष्ट्र
दीया मिर्जा का वीडियो हटाकर BMC ने मानी गलती! कहा- 'हर जगह किरकिरी हो रही'
दीया मिर्जा का वीडियो हटाकर BMC ने मानी गलती! कहा- 'हर जगह किरकिरी हो रही'

24 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में डेंगू-मलेरिया के कितने मामले?

इससे पहले 24 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में MCD ने डेंगू के 92 और मलेरिया के 19 मामले दर्ज किए थे. इसी तरह, दिल्ली भर में सामने आए मलेरिया के 355 मामलों में से 346 मामले MCD क्षेत्रों में, तीन मामले दिल्ली छावनी में और 6 मामले रेलवे द्वारा दर्ज किए गए. इस दौरान NDMC क्षेत्र में मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं आया. 

सेंट्रल जोन में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दर्ज

MCD जोनों में, सेंट्रल जोन में डेंगू के सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद नजफगढ़ में 129 और साउथ जोन में 115 मामले सामने आए. मलेरिया के केस में सिटी-एसपी जोन में सबसे अधिक 53 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद सेंट्रल और साउथ जोन में 49-49 मामले और वेस्ट जोन में 35 मामले दर्ज किए गए. 

दिल्ली में चिकनगुनिया के कितने मामले आए सामने?

रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर तक दिल्ली में चिकनगुनिया के 39 मामले सामने आए, जिनमें से एक मामला हाल ही के हफ्ते में दर्ज किया गया. नगर निकाय ने मच्छरों को नियंत्रित करने के उपाय जारी रखे हैं, जिनमें कीटनाशकों का छिड़काव करना, मच्छरों के पनपने की जगह का पता लगाने के लिए घरों की जांच करना, और जहाँ मच्छर पनपने की स्थिति पाई गई, वहाँ के निवासियों को नोटिस जारी करना शामिल है.

2.21 लाख से अधिक घरों में मच्छरों के पनपने वाली स्थितियां

1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच, नगर निकाय ने 3.66 करोड़ से ज्यादा बार घरों का दौरा किया और 38.27 लाख घरों में कीटनाशकों का छिड़काव किया. इसके अलावा, 2.21 लाख से अधिक ऐसे घर पाए गए जहाँ मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थितियां थीं और 1.48 लाख से अधिक कानूनी नोटिस जारी किए गए. साथ ही, इस अवधि में कुल 30,000 मामले दर्ज किए गए.

Explained: दिल्ली की हवा साफ करने की जंग में उल्टा असर! BS-6 गाड़ियों की रोक से क्यों बढ़ी मुश्किलें?

Published at : 03 Nov 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Dengue Malaria DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
महाराष्ट्र
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
महाराष्ट्र
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'
PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'
महाराष्ट्र
दीया मिर्जा का वीडियो हटाकर BMC ने मानी गलती! कहा- 'हर जगह किरकिरी हो रही'
दीया मिर्जा का वीडियो हटाकर BMC ने मानी गलती! कहा- 'हर जगह किरकिरी हो रही'
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Bollywood News: 'कपिल शर्मा शो' में तड़के के बाद अब 'कॉफ़ी विद करण' में गॉसिप बॉम्ब फोड़ेंगे बेबो और सैफ़ (03.11.26)
Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण
SIR: 'पुराने वोटर्स को राहत, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन', फॉर्म-6 पर EC का स्पष्टीकरण
बिहार
बिहार का ये IAS तो गजब निकला! भीड़ ने कॉलर पकड़ा... हाथ जोड़ते रहे डीएम, VIDEO
बिहार का ये IAS तो गजब निकला! भीड़ ने कॉलर पकड़ा... हाथ जोड़ते रहे डीएम, VIDEO
इंडिया
नेहा बोरा के बयान पर बवाल, बीजेपी ने घेरा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
नेहा बोरा के बयान पर बवाल, बीजेपी ने घेरा, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
क्रिकेट
स्टार गेंदबाज हुआ फिट, NZ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत 
स्टार गेंदबाज हुआ फिट, NZ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत 
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
विश्व
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
ट्रेंडिंग
लैंडिंग के वक्त हवा में टकराए हेलिकॉप्टर, तबाही देख कांप जाएगी रूह
लैंडिंग के वक्त हवा में टकराए हेलिकॉप्टर, तबाही देख कांप जाएगी रूह
इंडिया
'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल
'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget