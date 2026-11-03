दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज

राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और मलेरिया का 'खतरा' बरकरार है. MCD के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 90 और मलेरिया के 18 नए मामले दर्ज किए गए है. वहीं, इस साल 31 अक्टूबर तक दिल्ली में डेंगू के 1,083 और मलेरिया के 355 मामले सामने आए हैं. हालांकि, इन दोनों बीमारियों से किसी की मौत की कोई खबर नहीं है.

इस साल 2026 में सामने आए कुल डेंगू मामलों में से 964 मामले MCD क्षेत्रों में, 13 मामले NDMC क्षेत्र में, 87 मामले दिल्ली छावनी (कैंटोनमेंट) में और 19 मामले रेलवे की ओर से दर्ज किए गए.

24 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में डेंगू-मलेरिया के कितने मामले?

इससे पहले 24 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में MCD ने डेंगू के 92 और मलेरिया के 19 मामले दर्ज किए थे. इसी तरह, दिल्ली भर में सामने आए मलेरिया के 355 मामलों में से 346 मामले MCD क्षेत्रों में, तीन मामले दिल्ली छावनी में और 6 मामले रेलवे द्वारा दर्ज किए गए. इस दौरान NDMC क्षेत्र में मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं आया.

सेंट्रल जोन में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दर्ज

MCD जोनों में, सेंट्रल जोन में डेंगू के सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद नजफगढ़ में 129 और साउथ जोन में 115 मामले सामने आए. मलेरिया के केस में सिटी-एसपी जोन में सबसे अधिक 53 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद सेंट्रल और साउथ जोन में 49-49 मामले और वेस्ट जोन में 35 मामले दर्ज किए गए.

दिल्ली में चिकनगुनिया के कितने मामले आए सामने?

रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर तक दिल्ली में चिकनगुनिया के 39 मामले सामने आए, जिनमें से एक मामला हाल ही के हफ्ते में दर्ज किया गया. नगर निकाय ने मच्छरों को नियंत्रित करने के उपाय जारी रखे हैं, जिनमें कीटनाशकों का छिड़काव करना, मच्छरों के पनपने की जगह का पता लगाने के लिए घरों की जांच करना, और जहाँ मच्छर पनपने की स्थिति पाई गई, वहाँ के निवासियों को नोटिस जारी करना शामिल है.

2.21 लाख से अधिक घरों में मच्छरों के पनपने वाली स्थितियां

1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच, नगर निकाय ने 3.66 करोड़ से ज्यादा बार घरों का दौरा किया और 38.27 लाख घरों में कीटनाशकों का छिड़काव किया. इसके अलावा, 2.21 लाख से अधिक ऐसे घर पाए गए जहाँ मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थितियां थीं और 1.48 लाख से अधिक कानूनी नोटिस जारी किए गए. साथ ही, इस अवधि में कुल 30,000 मामले दर्ज किए गए.

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