ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअमित शाह से मुलाकात के बाद NCP ने साफ की तस्वीर, 'सुनेत्रा पवार के निर्देश पर...'

अमित शाह से मुलाकात के बाद NCP ने साफ की तस्वीर, 'सुनेत्रा पवार के निर्देश पर...'

NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश पवार ने कहा कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को दरकिनार कर पार्टी नेताओं की अमित शाह से मुलाकात किए जाने की खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 03 Nov 2026 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर सियासी बहस जारी है. इस बीच एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि इस मुलाकात को अनावश्यक राजनीतिक रंग देकर पार्टी के भीतर मतभेदों की कहानी गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. 

उमेश पवार ने स्पष्ट किया कि सुनेत्रा पवार ने ही पहले अमित शाह को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के उनसे मिलने की जानकारी दी थी और इसके लिए समय देने का आग्रह भी किया था. इसलिए वरिष्ठ नेताओं की यह मुलाकात सुनेत्रा पवार के निर्देश पर ही हुई थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
NCP पर एकनाथ शिंदे गुट को दो टूक, 'वो हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है लेकिन...'
NCP नेताओं की शाह से मुलाकात पर शिरसाट बोले, 'हमें कोई अंदाजा नहीं'
महाराष्ट्र
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
महाराष्ट्र
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
महाराष्ट्र
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'

NCP के मंत्री ने दिल्ली में महायुति के नेताओं से की थी मुलाकात

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व मंत्री और एक वरिष्ठ मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में महायुति के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी. विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, रविवार रात दिल्ली में यह मुलाकात हुई. इसी बीच मीडिया में चर्चा थी कि NCP के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार को साथ लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. अब इस मामले में पार्टी ने स्पष्टीकरण दिया है.

सुनेत्रा और पार्थ पवार ने कुछ दिन पहले शाह से की थी मुलाकात

NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और सांसद पार्थ पवार ने कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात कर अजित दादा के निधन के बाद पार्टी के सामने मौजूद विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी. पार्टी का दावा है कि कि उसी समय उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को बताया था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और इसके लिए समय मांगा था.

यह पूर्व नियोजित और औपचारिक मुलाकात- उमेश पवार

उमेश पवार ने आगे कहा, ''अजित पवार के कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण विषयों, राज्य के हित से जुड़े मुद्दों और पार्टी से संबंधित विभिन्न मामलों की इन वरिष्ठ नेताओं को गहरी जानकारी है. इसी के मद्देनजर यह पूर्व नियोजित और औपचारिक मुलाकात हुई. इस दौरान संबंधित नेताओं ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दे उठाए. साथ ही महायुति के सहयोगी दलों के नेताओं के बीच स्वाभाविक रूप से होने वाली अनौपचारिक चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ.''

कृत्रिम नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा- उमेश पवार

NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये भी कहा कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को दरकिनार कर यह मुलाकात किए जाने की खबरें पूरी तरह गलत, तथ्यहीन और भ्रामक हैं. कुछ अदृश्य शक्तियों की ओर से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं. एनसीपी में आंतरिक मतभेद हैं और नेतृत्व के बीच समन्वय नहीं है, ऐसा कृत्रिम नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है. यह महज दुर्भावनापूर्ण हरकत है.''

एनसीपी महायुति का अहम घटक दल- उमेश पवार

उन्होंने कहा, ''राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति का एक महत्वपूर्ण घटक दल है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के मजबूत नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रही है. सहयोगी दलों के नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक मुलाकातों का राजनीतिकरण न करें. फैलायी गई खबरों और वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर समझें.''

बेवजह राजनीतिक संघर्ष का रूप देना गलत- उमेश पवार

इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सहयोगी दलों के नेताओं के बीच मुलाकात, चर्चा और निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों पर संवाद राजनीतिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है. इसे बेवजह राजनीतिक संघर्ष का रूप देना गलत है.

दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से संबंधित मंत्री की पार्टी में वापसी को हरी झंडी मिलने के बाद उस पूर्व मंत्री ने दिल्ली जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी.

संबंधित पूर्व मंत्री की वापसी के मुद्दे पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और जय पवार ने गुरुवार रात वर्षा निवास जाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में राष्ट्रवादी कांग्रेस के संबंधित नेता को सुनेत्रा पवार के पास मौजूद अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया गया.

PM मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा- 'टेलीप्रॉम्प्टर बंद तो आवाज बंद'

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 03 Nov 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
NCP Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
NCP पर एकनाथ शिंदे गुट को दो टूक, 'वो हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है लेकिन...'
NCP नेताओं की शाह से मुलाकात पर शिरसाट बोले, 'हमें कोई अंदाजा नहीं'
महाराष्ट्र
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
दिल्ली में इस साल 31 अक्टूबर तक डेंगू के 1083 केस, मलेरिया के 355 मामले दर्ज
महाराष्ट्र
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
मुंबई के इस इलाके में पटाखे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश
महाराष्ट्र
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
दीया वीडियो विवाद: HC के फैसले के बाद CM फडणवीस बोले, 'BMC का हैंडल, उनकी मर्जी'
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Bollywood News: 'कपिल शर्मा शो' में तड़के के बाद अब 'कॉफ़ी विद करण' में गॉसिप बॉम्ब फोड़ेंगे बेबो और सैफ़ (03.11.26)
Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NHRC ने नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
NHRC ने नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
इंडिया
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
क्रिकेट
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
विश्व
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
इंडिया
Explained: अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
ट्रेंडिंग
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget