एयर फोर्स अधिकारी के घर फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, पुलिस को भी दी थी धमकी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धमकी देकर भागे आरोपियों को MP पुलिस को सौंप दिया.

मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश में एक एयर फोर्स अधिकारी से जुड़े हत्या की कोशिश मामले में वॉन्टेड दो आरोपियों को पकड़ा लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमर सिंह परिहार (25) और अभिज्ञान त्रिपाठी (23) के रूप में हुई है. दोनों को गिरफ्तार करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, 5 जून 2026 को सतना जिले के कोनगवा थाना क्षेत्र में आरोपियों ने एयर फोर्स अधिकारी के घर के बाहर देसी पिस्टल से पांच राउंड फायरिंग कर उनकी हत्या का प्रयास किया था. इस मामले में कोनगवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNC) की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया था.

In a joint operation, Mumbai Police arrested two accused wanted in an attempted murder case involving an Air Force officer in Madhya Pradesh and handed them over to the Satna Police after securing transit remand. The arrested accused have been identified as Amarsingh Ashoksingh… pic.twitter.com/tQUHT7NIqz — IANS (@ians_india) June 13, 2026

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सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी थी धमकी

मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अगली फायरिंग पुलिस पर करने की धमकी दी थी. इसके बाद दोनों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और फरार हो गए. तकनीकी जांच के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी ग्रे रंग की टाटा नेक्सॉन कार (एमपी 19 जेडएच 7742) में मुंबई के आजाद मैदान, एमआरए और कफ परेड थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं. इसके बाद सतना पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची और कफ परेड पुलिस से संपर्क किया.

मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा

कफ परेड पुलिस के साइबर सेल ने तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों का पता लगाया. इसके बाद दोनों आरोपियों को अपराध में इस्तेमाल की गई टाटा नेक्सॉन कार सहित दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा इलाके से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया है. मामले की आगे की जांच सतना पुलिस कर रही है.