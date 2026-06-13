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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएयर फोर्स अधिकारी के घर फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, पुलिस को भी दी थी धमकी

एयर फोर्स अधिकारी के घर फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, पुलिस को भी दी थी धमकी

Mumbai News: मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश में एक एयर फोर्स अधिकारी से जुड़े हत्या की कोशिश मामले में वॉन्टेड दो आरोपियों को पकड़ा लिया है. गिरफ्तार आरोपियों को मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 13 Jun 2026 11:57 AM (IST)
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  • धमकी देकर भागे आरोपियों को MP पुलिस को सौंप दिया.

मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश में एक एयर फोर्स अधिकारी से जुड़े हत्या की कोशिश मामले में वॉन्टेड दो आरोपियों को पकड़ा लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमर सिंह परिहार (25) और अभिज्ञान त्रिपाठी (23) के रूप में हुई है. दोनों को गिरफ्तार करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, 5 जून 2026 को सतना जिले के कोनगवा थाना क्षेत्र में आरोपियों ने एयर फोर्स अधिकारी के घर के बाहर देसी पिस्टल से पांच राउंड फायरिंग कर उनकी हत्या का प्रयास किया था. इस मामले में कोनगवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNC) की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया था.

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सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी थी धमकी

मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अगली फायरिंग पुलिस पर करने की धमकी दी थी. इसके बाद दोनों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और फरार हो गए. तकनीकी जांच के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी ग्रे रंग की टाटा नेक्सॉन कार (एमपी 19 जेडएच 7742) में मुंबई के आजाद मैदान, एमआरए और कफ परेड थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं. इसके बाद सतना पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची और कफ परेड पुलिस से संपर्क किया.

मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा

कफ परेड पुलिस के साइबर सेल ने तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों का पता लगाया. इसके बाद दोनों आरोपियों को अपराध में इस्तेमाल की गई टाटा नेक्सॉन कार सहित दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा इलाके से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया है. मामले की आगे की जांच सतना पुलिस कर रही है.

 

 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 13 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Air Force MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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