#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांवड़ यात्रा में हंगामे पर वारिस पठान का बयान- मुसलमान सड़कों पर...

कांवड़ यात्रा में हंगामे पर वारिस पठान का बयान- मुसलमान सड़कों पर...

Waris Pathan News: एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई मुसलमान मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से 5 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ ले तो उनको लातें मारी जाती हैं. उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामे और कार चालक से मारपीट की घटना पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया और पूछा कि सड़कों पर जो हुड़दंग हो रहे हैं उसका आप क्या करेंगे. उन्होंने हरिद्वार की घटना को लेकर कहा कि किस तरह से गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही थी और पुलिसकर्मी वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे.

'अगर कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ ले तो लातें मारी जाती'

AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने आगे कहा, ''संविधान सभी को अपने-अपने धर्म को मानने की इजाजत देता है. आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था मेरे साथ हो. लेकिन देखा ये जाता है कि अगर कोई मुसलमान मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से पांच मिनट सड़क पर नमाज पढ़ ले तो उनको लातें मारी जाती हैं. उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं. उनका तो पासपोर्ट तक जब्त करने की बात की जाती है. उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बात भी की जाती है.'' 

कांवड़ यात्रा से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम- वारिस पठान

उन्होंने ये भी कहा, ''कांवड़ यात्रा निकले वो ठीक है. आपका धर्म है, आपकी आस्था है आप कीजिए लेकिन हम देखते हैं कि कितनी जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गए. स्कूलों को बंद कर दिया गया. मीट-मछली की दुकानों पर परदा डाल दिया गया, उसे भी बंद कर दिया गया. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर से कहा था कि सड़कें नमाज के लिए नहीं होती हैं. लेकिन सड़कों पर जो हुड़दंग हो रहे हैं उसका योगी जी क्या करेंगे? कल रात को आपने देखा नहीं कि किस तरह से गाड़ी को कुचला जा रहा था. पुलिसकर्मी वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे.''  

संविधान समानता की बात करता है- वारिस पठान

उन्होंने हाल में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, ''हमारे जेन जी छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गईं. पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. सिवान में तो एके-47 तक निकाले गए, जैसे ये छात्र आतंकवादी हों. कांवड़ यात्रा में हम क्या देख रहे हैं कि पुलिस वाले इनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं. ये तो अलग हो गया न. संविधान समानता की बात करता है. दोनों के लिए कानून बराबर होने चाहिए. अगर कोई कानून वारिस पठान के लिए है तो वही कानून योगी आदित्यनाथ के लिए भी है. दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए. ये हमारे संविधान और लोकतंत्र का असली रूप है.''

हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान क्या हुआ था?

बता दें कि शनिवार (01 अगस्त) रात उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच कांवड़ खंडित करने को लेकर विवाद हो गया था. जानकारी के मुताबिक एक कार हरिद्वार से दिल्ली जा रही थी. इसी दौरान गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास कार से एक कांवड़िए की कांवड़ टकरा गई और इस घटना में उसकी कांवड़ टूट गई, जिसके बाद बवाल खड़ हो गया. वहां मौजूद कुछ कांवड़ियों ने कार ड्राइवर के साथ मारपीट की. साथ ही उसकी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई.

मुंबई लोकल में महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने बचाया

Published at : 02 Aug 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Kanwar Yatra Waris Pathan AIMIM MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
कांवड़ यात्रा में हंगामे पर वारिस पठान का बयान- मुसलमान सड़कों पर...
कांवड़ यात्रा में हंगामे पर वारिस पठान का बयान- मुसलमान सड़कों पर...
महाराष्ट्र
भिवंडी बिल्डिंग हादसा: कल गिराई जाएगी इमारत, 10 की हो चुकी है मौत
भिवंडी बिल्डिंग हादसा: कल गिराई जाएगी इमारत, 10 की हो चुकी है मौत
महाराष्ट्र
मुंबई लोकल में महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने बचाया
मुंबई लोकल में महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने बचाया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
साउथ सिनेमा
Box office: अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
विश्व
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडिया
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
ऑटो
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget