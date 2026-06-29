एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका, उल्हासनगर में नगरसेविका पूजा भोईर अयोग्य घोषित
Ulhasnagar News In Hindi: शिवसेना को बड़ा झटका लगा है. उल्हासनगर में नगरसेवक पूजा भोईर जाति प्रमाणपत्र अवैध होने पर अयोग्य करार दे दी गई हैं.
महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे को एक बार फिर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है. उल्हासनगर महानगरपालिका के प्रभाग क्रमांक 1(ब) अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित सीट से निर्वाचित नगरसेविका पूजा सचिन भोईर को जाति प्रमाणपत्र अवैध पाए जाने के बाद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
यह आदेश 25 जून 2026 को महानगरपालिका आयुक्त द्वारा जारी किया गया. जानकारी के अनुसार, चुनाव के बाद पूजा भोईर का जाति प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति, कोंकण विभाग, ठाणे के पास भेजा गया था. समिति ने 24 जून 2026 को अपने निर्णय में प्रमाणपत्र को अवैध घोषित कर दिया.
स्विमिंग पूल में दोस्तों के साथ मौजमस्ती, छलांग लगाते वक्त जमीन से टकराया सिर, युवक की दर्दनाक मौत
जाति प्रमाणपत्र की वजह से हुआ पद रद्द
पूजा भोईर का जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित पाए जाने के बाद संबंधित जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश जारी किया गया. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत 24 जून 2026 से ही पूजा सचिन भोईर को नगरसेविका पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. वे वार्ड नंबर 1 के अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित सीट से चुनी गई थीं.
इस वार्ड से चुनी गई थीं पार्षद
पूजा भोईर उल्हासनगर के वार्ड नंबर 1 से पार्षद चुनीं गईं थी. पिछले नगर निगम चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था. हालांकि इस बार वे शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. वहीं शिवसेना शिंदे को यह दूसरा झटका लगा है.
इससे पहले भी शिवसेना के एक अन्य पार्षद विक्की लबाना का पद रद्द हो चुका है. पिछले 15 दिनों में शिवसेना के दो पार्षदों की सदस्यता समाप्त होने से नगर निगम की राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है.
फिलहाल पूजा भोईर की सदस्यता रद्द होने के बाद सियासी पारा हाई है. महाराष्ट्र की राजनीति में पूजा का पद खत्म होने की चर्चा चरम पर है. ऐसे में उल्हासनगर में उनके समर्थकों को भी झटका लगा है.
महाराष्ट्र में TET परीक्षा पेपर लीक मामले के तार बिहार और हरियाणा तक पहुंचे, करोड़ों का हुआ था सौदा