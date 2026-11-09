ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिवाली के बाद डैमेज कंट्रोल? ठाणे में 3 महीने तक नहीं जला सकेंगे हवाई पटाखे

दिवाली के बाद डैमेज कंट्रोल? ठाणे में 3 महीने तक नहीं जला सकेंगे हवाई पटाखे

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिवाली पर आग की घटनाओं के बाद प्रशासन ने हवाई पटाखों और रॉकेट पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाया है. जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल ने यह आदेश जारी किया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 09 Nov 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिवाली के दौरान आग लगने की कई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल ने पूरे ठाणे जिले में हवा में उड़ने वाले पटाखों और रॉकेट चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह प्रतिबंध अगले तीन महीने तक लागू रहेगा.

इसके तहत ऊंची इमारतों के परिसर, पार्किंग और खुली जगहों पर हवाई पटाखे और रॉकेट चलाने की अनुमति नहीं होगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह या संस्था के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और प्रशासन को सौंपी गई है. आगजनी की बड़ी घटना के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
नागपुर में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद, मारपीट में गई युवक की जान
नागपुर में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद, मारपीट में गई युवक की जान
महाराष्ट्र
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
महाराष्ट्र
राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली के पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर किया स्प्रे पेंट; दो आरोपी गिरफ्तार
राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली के पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर किया स्प्रे पेंट; दो आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
गोकुल दूध संघ को लेकर कोल्हापुर में आज बड़ा मोर्चा, जानें विवाद क्या है?
गोकुल दूध संघ को लेकर कोल्हापुर में आज बड़ा मोर्चा, जानें विवाद क्या है?

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!

महाराष्ट्र भर में आग लगने से कई हादसे

दरअसल, इस दिवाली महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भीषण अग्निकांड के कई मामले दर्ज किए गए. धाराशिव में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि अलग-अलग मामलों में कई लोग घायल हुए. आग घरों में, दुकानों में, खाली मैदानों में पेड़ों और घास पर, गोदाम में, फैक्ट्री में और शोरूम में लगी.

एमपी में भी 12 लोगों की मौत

दीपावाली की रात मध्य प्रदेश में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में कुल 12 लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए. पहली घटना सिवनी जिले में सोमवार तड़के छपारा कस्बे के महावीर वार्ड में हुई, जहां एक सुनार के तीन मंजिला मकान में आग लगने से परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. दूसरी घटना कटनी जिले की है, जहां दीपावली की रात तीन मंजिला इमारत में स्थित क्रॉकरी की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई. आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नागपुर में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद, मारपीट में गई युवक की जान
नागपुर में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद, मारपीट में गई युवक की जान
महाराष्ट्र
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
महाराष्ट्र
राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली के पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर किया स्प्रे पेंट; दो आरोपी गिरफ्तार
राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली के पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर किया स्प्रे पेंट; दो आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
गोकुल दूध संघ को लेकर कोल्हापुर में आज बड़ा मोर्चा, जानें विवाद क्या है?
गोकुल दूध संघ को लेकर कोल्हापुर में आज बड़ा मोर्चा, जानें विवाद क्या है?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुलिस पर गोलियां चलाने लगा नाबालिग से रेप-मर्डर का आरोपी, एनकाउंटर में मारा गया
पुलिस पर गोलियां चलाने लगा नाबालिग से रेप-मर्डर का आरोपी, एनकाउंटर में मारा गया
महाराष्ट्र
दिवाली के बाद डैमेज कंट्रोल? ठाणे में 3 महीने तक नहीं जला सकेंगे हवाई पटाखे
दिवाली के बाद डैमेज कंट्रोल? ठाणे में 3 महीने तक नहीं जला सकेंगे हवाई पटाखे
इंडिया
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट
महाराष्ट्र
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
न्यूज़
चीन का बड़ा फैसला, अमेरिकी सामानों पर अगले दो महीने नहीं बढ़ाएगा टैरिफ
चीन का बड़ा फैसला, अमेरिकी सामानों पर अगले दो महीने नहीं बढ़ाएगा टैरिफ
शिक्षा
NTA Observer Recruitment 2026: NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
NTA ने ऑब्जर्वर पैनल के लिए मांगे आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget