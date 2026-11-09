दिवाली के बाद डैमेज कंट्रोल? ठाणे में 3 महीने तक नहीं जला सकेंगे हवाई पटाखे

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिवाली के दौरान आग लगने की कई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल ने पूरे ठाणे जिले में हवा में उड़ने वाले पटाखों और रॉकेट चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह प्रतिबंध अगले तीन महीने तक लागू रहेगा.

इसके तहत ऊंची इमारतों के परिसर, पार्किंग और खुली जगहों पर हवाई पटाखे और रॉकेट चलाने की अनुमति नहीं होगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह या संस्था के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और प्रशासन को सौंपी गई है. आगजनी की बड़ी घटना के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है.

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महाराष्ट्र भर में आग लगने से कई हादसे

दरअसल, इस दिवाली महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भीषण अग्निकांड के कई मामले दर्ज किए गए. धाराशिव में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि अलग-अलग मामलों में कई लोग घायल हुए. आग घरों में, दुकानों में, खाली मैदानों में पेड़ों और घास पर, गोदाम में, फैक्ट्री में और शोरूम में लगी.

एमपी में भी 12 लोगों की मौत

दीपावाली की रात मध्य प्रदेश में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में कुल 12 लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए. पहली घटना सिवनी जिले में सोमवार तड़के छपारा कस्बे के महावीर वार्ड में हुई, जहां एक सुनार के तीन मंजिला मकान में आग लगने से परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. दूसरी घटना कटनी जिले की है, जहां दीपावली की रात तीन मंजिला इमारत में स्थित क्रॉकरी की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई. आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई.

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