नागपुर में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद, मारपीट में गई युवक की जान

महाराष्ट्र के नागपुर के देवनगर इलाके में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद में एक युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान अमन उर्फ बॉबी सुनील सपाटे के रूप में हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, अमन अपने दोस्त प्रसाद राऊत का जन्मदिन मनाने के लिए देवनगर इलाके में पहुंचा था. जन्मदिन के मौके पर केक काटने की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान पटाखे फोड़ने की बात को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया.

AIIMS अस्पताल पर पहुंचे के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

बताया जा रहा है कि शुरुआत में एक थप्पड़ मारने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. इसी दौरान अमन के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अमन को सबसे पहले ऑरेंज सिटी अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद उसे आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजा गया. आखिरकार उसे AIIMS अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

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संबंधित आरोपियों के खिलाफ पहले भी पुलिस थाने में मामले दर्ज

इस मामले में प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आरोपी अंबाझरी पुलिस थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. यह भी जानकारी सामने आ रही है कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ पहले भी पुलिस थाने में मामले दर्ज हैं. हालांकि, आरोपियों की पहचान और घटना में उनकी वास्तविक भूमिका को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है. फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी. जन्मदिन की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं. मामूली विवाद में एक युवक की मौत से देवनगर इलाके में सनसनी फैल गई है.

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