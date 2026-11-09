गोकुल दूध संघ को लेकर कोल्हापुर में आज बड़ा मोर्चा, जानें विवाद क्या है?

कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ को लेकर कोल्हापुर में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस नेता सतेज उर्फ बंटी पाटील के नेतृत्व वाले शाहू समविचारी आघाड़ी ने गोकुल के चुनाव में 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी. अब इसी मुद्दे को लेकर सतेज पाटील के नेतृत्व में आज कोल्हापुर के दसरा चौक से कलेक्टर कार्यालय तक बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा. इस मोर्चे में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है.

कोल्हापुर में गोकुल के मुद्दे पर आज निकाले जाने वाले महा मोर्चे की तैयारियां शुरू हो गई हैं. मोर्चे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है. थोड़ी ही देर में दसरा चौक से मोर्चे की शुरुआत होगी. इसमें कांग्रेस नेता सतेज पाटील के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है.

आज मामले पर कोर्ट में सुनवाई

गोकुल से जुड़े करीब साढ़े पांच लाख दूध उत्पादक किसानों के हितों और उनके मतदान के अधिकार को लेकर यह विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है. मोर्चे के जरिए सतेज पाटील सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे. सरकार द्वारा गोकुल के लिए नियुक्त डायरेक्टर ऑर्डिनेंस को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है. सरकार के फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच में पिटीशन फाइल की गई है. आज दोनों के पिटीशन पर सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों के तर्कों को कोर्ट सुनेगा. इस पिटीशन में गवर्नर के फैसले को कैंसल करने की मांग की गई है. दूसरी तरफ, महायुति की पिटीशन पर भी आज सुनवाई होगी

क्या है गोकुल विवाद?

कोल्हापुर की सबसे बड़ी सहकारी दूध संस्था है, सहकारी दूध उत्पादक संघ, जिसे 'गोकुल' कहते हैं. विवाद गोकुल के अध्यक्ष चुनाव को लेकर है. इसमें करीब 5.5 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं. गोकुल दूध संघ के चुनाव 19 अक्टूबर 2026 को संपन्न हुए थे. इस दौरान 25 सीटों वाले बोर्ड के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस नेता सतेज (बंटी) पाटिल के नेतृत्व वाला 'राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी पैनल ने 13 सीटें जीतीं थीं. वहीं, BJP-शिवसेना-NCP वाली सत्ताधारी महायुति पैनल को 12 सीटों पर जीत मिली थी.

अब अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई. गोकुल के नियम के अनुसार, बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों का कोरम जरूरी है, लेकिन 29 अक्टूबर 2026 को महायुति के 12 निदेशक बैठक में नहीं आए, इसलिए कोरम पूरा नहीं हुआ और बैठक स्थगित हो गई. इसके बाद सतेज पाटिल ने 13 निदेशकों के साथ वहीं पर एक समानांतर बैठक की और शशिकांत पाटिल चुयेकर को अपने 13 निदेशकों के साथ मिलकर गोकुल का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया.

इसके बाद 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने इसे अवैध घोषित किया और 3 नए सरकारी सदस्यों को नोमिनेट करने का अध्यादेश जारी कर दिया ताकि महायुति का पलड़ा भारी हो सके. इसके बाद सतेज पाटिल पैनल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने 2 नवंबर को एक निर्देश दिया कि अंतरिम व्यवस्था के तहत ही गोकुल डेयरी के अध्यक्ष के लिए 10 नवंबर को सुबह 11 बजे नए सिरे से अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई जाए. कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को सभी 25 निदेशकों को नोटिस जारी करने के लिए भी कहा.

4 नवंबर को सरकार की एक और चाल

कोर्ट के निर्देश के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (धारा 73AAA) में संशोधन करने का फैसला लिया. इसके तहत 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार 5 निदेशक नामित करेगी, जिनमें से 4 को वोटिंग का अधिकार होगा. गोकुल पर अगर ये फैसला लागू हुआ तो महायुति का आंकड़ा 12 से बढ़कर 16 हो जायेगा, जिससे बहुमत पलट जायेगा.

राहुल गांधी का आरोप

महायुति सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा, "गोकुल में दूध उत्पादकों ने बीजेपी को हराया, तो बीजेपी ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए. 4 डायरेक्टर ठूंसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ. ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है."

वहीं, सतेज पाटिल का आरोप है कि यह गोकुल को अमूल के हवाले करने की साजिश है. पूर्व CJI बी. आर. गवई की राय भी सामने रखी गई, जिसमें कहा गया कि नामित निदेशकों को अध्यक्ष चुनाव में वोट का अधिकार देना कानून के हिसाब से टिकेगा नहीं.

महायुति का इसपर क्या कहना है?

प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा, "सरकार को गोकुल पर कब्जा करने में कोई रुचि नहीं है, फैसला सिर्फ कोरम के गतिरोध को खत्म करने के लिए है. अगर 3 बार बैठक कोरम के अभाव में रद्द हुई, तो सत्ता उप-जिला निबंधक (DDR) के पास चली जाती और चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति खत्म हो जाती. मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा, "नियुक्ति सिर्फ विशेषज्ञों की होगी, राजनीतिक लोगों की नहीं, और किसी भी पक्ष के पास अकेले 14 का कोरम नहीं था."

अभी क्या स्थिति है?

9 नवंबर को यानी आज कोल्हापुर में सतेज पाटिल ने दशहरा चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च का ऐलान किया है और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. फिलहाल मामला कोर्ट में है और कांग्रेस ने अध्यादेश को चुनौती देने की बात कही है.

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