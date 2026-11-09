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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराम मंदिर में घुसकर बजरंगबली के पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर किया स्प्रे पेंट; दो आरोपी गिरफ्तार

राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली के पोस्टर फाड़े, बोर्ड पर किया स्प्रे पेंट; दो आरोपी गिरफ्तार

राम मंदिर में मचाए गए उत्पात मामले में आरे पुलिस ने जयेश पटेल की शिकायत पर केस दर्ज किया है. आरोपी भी हिंदू समुदाय के बताए जा रहे हैं. अमित पाठक और विनोद मिश्रा को अरेस्ट किया गया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Nov 2026 12:42 PM (IST)
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मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित मरोल नाका के राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली की तस्वीर वाले पोस्टर फाड़ने, मंदिर के बोर्ड पर काले रंग का स्प्रे पेंट करने और मंदिर के सुरक्षा गार्ड के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है. 

मंदिर के ट्रस्टी जयेश पटेल की शिकायत पर आरे पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इस मामले में नामजद 15 लोगों में से दो आरोपियों अमित पाठक और विनोद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है. दोनों को तलोजा जेल भेज दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला?

शिकायत के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 को अमित पाठक ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर हिंदू रक्षक सेना की ओर से 7 नवंबर को मरोल नाका स्थित राम मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती आयोजित करने की अपील की थी. इसके बाद 7 नवंबर को शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच मंदिर परिसर में लगभग 30 से 40 लोग जमा हुए.

गार्ड का कॉलर पकड़कर मारने की धमकी दी

आरोप है कि इस दौरान अमित पाठक ने मंदिर के सुरक्षा गार्ड नंदलाल केवट के साथ गाली-गलौज की और मंदिर की सभी लाइटें जलाने के लिए कहा. विरोध करने पर गार्ड की शर्ट का कॉलर पकड़कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, ‘तू रात में मंदिर में अकेला रहता है, तुझे काटकर जंगल में फेंक देंगे.’

महाआरती के बाद मंदिर के बोर्ड पर लगाया पेंट

हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती के बाद कुछ लोगों ने मंदिर की दीवार पर लगे बोर्ड पर काले रंग का स्प्रे कर दिया. इसके अलावा मंदिर परिसर के शेड पर लगे ‘श्री लेवा पाटीदार बजरंग सत्संग मंडल (मरोल)’ के बोर्ड और उस पर लगी बजरंगबली की तस्वीर को लोहे की सीढ़ी की मदद से फाड़ने का आरोप है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है.

जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच की मांग

इस घटना के बाद अंधेरी इलाके के कुछ नागरिकों ने क्षेत्र में कथित तौर पर जमीन कब्जाने, अवैध झोपड़ियां बनाकर बेचने और लोगों में दहशत पैदा करने के आरोप लगाए हैं. नागरिकों का आरोप है कि कुछ लोग संगठित तरीके से इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं. इस कथित रैकेट को एक स्थानीय विधायक का राजनीतिक संरक्षण मिलने की आशंका भी जताई गई है.

नागरिकों की मांग है कि पुलिस केवल मंदिर में हुई घटना तक जांच सीमित न रखे, बल्कि कथित गिरोह के आर्थिक लेन-देन, जमीन कब्जाने, अवैध निर्माण और इसके पीछे मौजूद संभावित राजनीतिक संरक्षण की भी गहन जांच करे.

विधायक की भूमिका की भी जांच की मांग

स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से यह भी पता लगाने की मांग की है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई राजनीतिक सूत्रधार तो नहीं है और आरोपियों को किसका संरक्षण प्राप्त है. नागरिकों का कहना है कि जांच में यदि किसी विधायक या अन्य राजनीतिक व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए.

मंदिर की धार्मिक और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में कथित अवैध हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की मांग की जा रही है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 12:42 PM (IST)
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