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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रThane Crane Accident: ठाणे में निर्माणाधीन साइट पर गिरी क्रेन, युवक की मौत, कई गाड़ियों को नुकसान

Thane Crane Accident: ठाणे में निर्माणाधीन साइट पर गिरी क्रेन, युवक की मौत, कई गाड़ियों को नुकसान

Construction Crane Collapse in Thane: मीरा रोड पर क्रेन के गिरते ही इलाके में तेज आवाज हुई और लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.

Written By : गणेश ठाकुर |  Updated at : 16 Jul 2026 10:50 PM (IST)
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मुंबई के मीरा रोड ईस्ट की जेपी नॉर्थ सोसायटी में गुरुवार (16 जुलाई) शाम को एक बड़ा हादसा हो गया. सोसायटी एरिया में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर लगी एक बड़ी क्रेन अचानक टूटकर गिर गई, जिससे एक 22 साल के लड़के की मौत हो गई. इस हादसे में एरिया में खड़ी करीब 15 से 16 गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हो गईं, जिससे पूरे एरिया में सनसनी फैल गई.

क्रेन गिरने के बाद तुरंत शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

क्रेन के गिरते ही इलाके में तेज आवाज हुई और लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गईं. मलबे में कोई फंसा तो नहीं है, यह पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया.

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क्रेन गिरने से कई लोग जख्मी भी हुए

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में एक 22 साल के लड़के की मौत होने के अलावा कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है. हालांकि, घायलों की ऑफिशियल संख्या अभी तक साफ नहीं की गई है.

हादसे की वजह का अभी पता नहीं

हादसे की सही वजह अभी पता नहीं चली है. पुलिस और संबंधित एजेंसियां ​​जांच कर रही हैं कि क्रेन गिरने की वजह टेक्निकल खराबी, लापरवाही या सेफ्टी नियमों का उल्लंघन था. प्रशासन ने लोगों से मौके से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि इस घटना ने एक बार फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Published at : 16 Jul 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Mira Road Thane News MUMBAI NEWS
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