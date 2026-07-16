देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की 'लाइफलाइन' कही जाने वाली लोकल ट्रेनें इन दिनों खूनी संघर्ष का अखाड़ा बनती जा रही हैं. ट्रेन में सीट पाने की होड़ या हवा के लिए दरवाजा खुला रखने जैसी रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें अब जानलेवा साबित हो रही हैं. हाल ही में सामने आई चार अलग-अलग घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा और उनके मानसिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

1. बोरीवली-अंधेरी: हवा के लिए दरवाजा खुला रखने पर निर्मम हत्या

चर्चगेट से नालासोपारा जा रही लोकल ट्रेन में 22 वर्षीय मयंक लोहार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

क्या हुआ: अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच मयंक और आरोपी रोशन सुवर्णा के बीच ट्रेन का दरवाजा खुला रखने को लेकर बहस हुई थी. विवाद इतना बढ़ा कि सह-यात्रियों द्वारा पीटे जाने के बाद रोशन ने बैग से धारदार हथियार निकाला और मयंक पर जानलेवा हमला कर दिया. शताब्दी अस्पताल में मयंक को मृत घोषित कर दिया गया.

परिवार की मांग: बोरीवली जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब पीड़ित परिवार सरकार से आरोपी के लिए फांसी की सजा और परिवार के पुनर्वास की मांग कर रहा है.

Exclusive: स्लो पॉइजन, जापानी वीडियो, कॉन्ट्रैक्ट किलर, केतन अग्रवाल हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे

2. ठाकुर्ली स्टेशन: सीट के विवाद में कड़े (Kada) से जानलेवा हमला

बुधवार रात करीब 12 बजे परेल से अंबरनाथ जा रही लोकल के जनरल डिब्बे में दो यात्रियों के बीच सीट को लेकर विवाद हो गया.

क्या हुआ: विवाद मारपीट में बदल गया और एक व्यक्ति ने हाथ में पहना धातु का भारी कड़ा निकालकर दूसरे यात्री पर हमला कर दिया. हमले में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सायन अस्पताल रेफर किया गया है.

रेलवे का स्पष्टीकरण: मध्य रेलवे के CPRO स्वप्निल नीला ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर इसे धारदार हथियार का हमला बताया जा रहा था, जो कि गलत है. हमला केवल कड़े से हुआ था और आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

3. वायरल वीडियो: 'मशीन निकाल' की धमकी से सनसनी

लोकल ट्रेन में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ यात्री आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं. इसी दौरान एक शख्स को धमकी भरे लहजे में "मशीन निकाल" कहते सुना जा सकता है. यह वीडियो कहाँ का है और विवाद की असल वजह क्या थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. जीआरपी और आरपीएफ इसकी गहन जांच कर रही हैं.

4. कुर्ला स्टेशन: दहशत फैलाता मनोरोगी हिरासत में

कुर्ला स्टेशन पर उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक व्यक्ति हाथ में लकड़ी की भारी वस्तु लेकर दौड़ने लगा. रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. जांच में पता चला कि वह व्यक्ति मनोरोगी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं.

रेलवे प्रशासन की सख्ती और यात्रियों का खौफ

CPRO स्वप्निल नीला ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनों में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलना सख्त प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कई यात्रियों ने माना कि ऐसी हिंसक घटनाओं के वीडियो देखकर उन्हें सफर करने में डर लगने लगा है. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि यात्रियों को एक-दूसरे की परिस्थिति समझनी चाहिए.

आखिर इतना गुस्सा क्यों? (मनोचिकित्सक की राय)

छोटी बातों पर हिंसक होने की इस प्रवृत्ति पर जाने-माने मनोचिकित्सक डॉ. अली अकबर गभरानी ने अहम कारण गिनाए हैं:

महंगाई और प्रदर्शन का दबाव: आज के दौर में महंगाई और परिवार पालने का दबाव बहुत ज्यादा है. नई पीढ़ी पर 'परफॉर्मेंस' का भारी प्रेशर है.

तनाव और नशा: कई लोग अपना तनाव दूर करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, जिससे उनका बजट और मानसिक संतुलन दोनों बिगड़ जाते हैं.

ट्रिगर पॉइंट: अंदर का यही दबाव ट्रेन में किसी छोटे झगड़े (जैसे धक्का लगना या सीट की बहस) से एकदम ट्रिगर हो जाता है और बड़े झगड़े में बदल जाता है.

स्वीकार न करना: डॉ. गभरानी का कहना है कि करीब 92 प्रतिशत लोग अपनी वर्तमान स्थिति और संघर्ष को 'एक्सेप्ट' (स्वीकार) ही नहीं कर रहे हैं. जिस दिन लोग वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, ये झगड़े खुद-ब-खुद कम हो जाएंगे.

NCP-SP के बाद अब शिवसेना UBT का भी परिसीमन बिल पर मन बदला? उद्धव ठाकरे के करीबी के बयान से मिले संकेत