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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजौहर यूनिवर्सिटी: सपा चीफ पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, 'अगर किसी यादव का होता तो अखिलेश...'

जौहर यूनिवर्सिटी: सपा चीफ पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, 'अगर किसी यादव का होता तो अखिलेश...'

Azam Khan Jauhar University: वारिस पठान ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेल रहे हैं. वहीं उन्होंने बीजेपी को भी घेरा.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Jul 2026 10:10 PM (IST)
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रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी विवादों में है. रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का फैसला लिया है. रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा है कि या तो खुद तोड़ें नहीं तो बुलडोजर चला दिया जाएगा. इस पर अब AIMIM नेता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव पर ही निशाना साध दिया है.

अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेल रहे- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेल रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं तो सोच रहा था कि पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर जाएगी. धरना-प्रदर्शन और आंदोलन कर देंगे. मगर मुझे बाद में ये खयाल आया कि यूनिवर्सिटी का नाम तो मुसलमान पर है. अगर किसी यादव का होता तो अखिलेश यादव सड़क पर उतर जाते."

अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा- वारिस पठान

इसके आगे उन्होंने कहा, "राम मंदिर चंदा घोटाले मामले में अखिलेश यादव ने 20 से ज्यादा ट्वीट मारे. इसमें वो लोग क्यों नहीं बोल रहें? यूपी का मुसलमान देख रहा है कि उसके साथ बेइंसाफी हो रही है. इनको लगता है कि मुसलमानों का वोट तो हमारे बाप की जागीर है. लेकिन अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा. जो उसके हक और इंसाफ की बात करेगा वो उसी के साथ जाएगा."

नाम से नफरत है तो नाम बदल दीजिए- वारिस पठान

वारिस पठान ने बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है ये तो सबको पता है. बीजेपी छात्राओं, विश्वविद्यालय से और शिक्षकों से नफरत करती है ये भी अब दिख गया है. एक यूनिवर्सिटी को आप बुलडोजर से उड़ा दोगे. वहां ढाई से तीन हजार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. अगर अवैध अतिक्रमण है तो आप उसको रेगुलराइजेशन और कंपाउंडिंग का मौका दीजिए.'' 

स्टूडेंट्स के भविष्य से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं- वारिस पठान

उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता चल रहा है कि लखनऊ में तकरीबन 90 फीसदी ऐसी जगह हैं जो अवैध अधिक्रमण है. पठान ने आगे कहा, '' यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी है और बनाने वाले का नाम खान है. नाम से नफरत है तो नाम बदल दीजिए न. आप स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं."

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 16 Jul 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Jauhar University Waris Pathan Akhilesh Yadav Maharashtra NEWS
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