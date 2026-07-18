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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसोनम वांगचुक को ले जाने के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन, शरद पवार गुट के छात्र नेता डिटेन

सोनम वांगचुक को ले जाने के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन, शरद पवार गुट के छात्र नेता डिटेन

Mumbai News In Hindi: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाने के विरोध में मुंबई में NCP शरद गुट के छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया. प्रशांत दिवटे समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Jul 2026 05:11 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के विरोध में शनिवार (19 जुलाई) को मुंबई में मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया. संगठन के मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत दिवटे अपने साथियों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रशांत दिवटे और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 18 Jul 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk MAHARASHTRA NEWS NCP Sharad MUMBAI NEWS
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