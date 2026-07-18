सोनम वांगचुक को ले जाने के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन, शरद पवार गुट के छात्र नेता डिटेन

दिल्ली के जंतर-मंतर से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के विरोध में शनिवार (19 जुलाई) को मुंबई में मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया. संगठन के मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत दिवटे अपने साथियों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रशांत दिवटे और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

(खबर अपडेट की जा रही है)