Solapur News: एकतरफा प्यार में सोलापुर में युवक की हंसिया से निर्मम हत्या, आरोपी संतोष गिरफ्तार

सोलापुर के अक्कलकोट रोड MIDC इलाके में एकतरफा प्रेम के गुस्से में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति की धारदार हंसिया से निर्मम हत्या कर दी. मृतक की पहचान 20 वर्षीय सिद्धराम कैलाश कटप के रूप में हुई है. MIDC पुलिस ने इस मामले में 19 वर्षीय संतोष महादेव पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है.

संतोष पाटिल इलाके की एक लड़की से एकतरफा प्यार करता था. उसने लड़की को प्रपोज किया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया. इसके बाद 20 अप्रैल को लड़की ने सिद्धराम कटप के साथ शादी कर ली. शादी के बाद संतोष सिद्धराम से नाराज चल रहा था.

Thane News:भिवंडी में पिज्जा खाने के बाद बच्चों समेत 34 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

फोन पर बुलाकर किया हमला

पुलिस के अनुसार, संतोष ने शादी के बाद सिद्धराम को फोन करके मिलने के लिए बुलाया. दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई. इसके बाद गुस्साए संतोष ने हंसिया से सिद्धराम पर लगातार कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही MIDC पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने संतोष महादेव पाटिल को घटना के कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में MIDC पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की हत्या संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस आगे की जांच कर रही है कि इस घटना में कोई और व्यक्ति शामिल तो नहीं था. स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा की है और कहा कि छोटी-छोटी बातों पर इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बेहद खतरनाक हैं.

बगावत के बीच उद्धव ठाकरे गुट ने बागी सांसदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 24 घंटे का दिया समय