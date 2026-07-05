अब NCP को लगेगा झटका? इस नेता ने सुनेत्रा पवार को सौंपा इस्तीफा, शिंदे गुट में जाने की चर्चा

महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़े घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है. उद्धव गुट के बाद अब एनसीपी को झटका लग सकता है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के परभणी शहर जिलाध्यक्ष प्रताप देशमुख ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों की मानें तो वह जल्द ही शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं.

दरअसल, प्रताप देशमुख ने अपना इस्तीफा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को सौंपा है. अपने इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है. प्रताप देशमुख को दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के करीबी कार्यकर्ताओं में माना जाता है. वह परभणी में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले महापौर भी रह चुके हैं और मराठवाड़ा शिक्षण मंडल के सदस्य भी हैं.

शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, प्रताप देशमुख जल्द ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इस संभावित दल-बदल को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

(अपडेट जारी है)