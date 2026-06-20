Thane News:भिवंडी में पिज्जा खाने के बाद बच्चों समेत 34 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में कथित तौर पर पिज्जा खाने के बाद 34 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. बीमार होने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं. सभी लोगों को पेट दर्द, चक्कर आना और दस्त जैसी शिकायतों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. राहत की बात यह है कि सभी मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 6 बजे से लोग बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल पहुंचने लगे. मरीजों ने पेट में तेज दर्द, उल्टी-दस्त और चक्कर आने की शिकायत की. रातभर और शुक्रवार सुबह तक मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू किया और उनकी हालत पर नजर रखी.

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एक ही दुकान से खरीदा था पिज्जा

जांच में सामने आया है कि बीमार पड़े सभी लोगों ने बुधवार रात एक ही खाने-पीने की दुकान से पिज्जा खरीदा था. इसके बाद से ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगीं.

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि पिज्जा में इस्तेमाल की गई सामग्री खराब थी या फिर खाने की तैयारी और भंडारण में किसी तरह की लापरवाही हुई.

फूड पॉइजनिंग की आशंका, जांच शुरू

प्रारंभिक जांच में इसे फूड पॉइजनिंग यानी भोजन विषाक्तता का मामला माना जा रहा है. अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए भेजे हैं. रिपोर्ट आने के बाद बीमारी की असली वजह साफ हो सकेगी.

दुकान मालिक पर मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि संबंधित दुकान के मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, प्रशासन ने लोगों से बाहर का खाना खरीदते समय सावधानी बरतने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.

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