मुंबई में महिला की गला घोंटकर हत्या, पड़ोसी युवक पर गहनों के लिए कत्ल का आरोप

दक्षिण मुंबई के नेपियन सी रोड स्थित शिमला नगर इलाके में 55 वर्षीय महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 23 वर्षीय युवक मोहम्मद कैफ शेख को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर चोरी की नीयत से महिला के घर में घुसा था. विरोध होने पर उसने महिला का गला घोंट दिया और घर में रखे गहने लेकर फरार हो गया.

घर में अकेली थीं महिला

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान ज्योति पवार (55) के रूप में हुई है. घटना के समय वह घर में अकेली थीं. जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद जांच शुरू की गई.

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जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरागों के आधार पर पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद कैफ शेख को हिरासत में लिया. आरोपी एक निजी कार्यालय में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करता है. पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि शेयर बाजार में उसे भारी नुकसान हुआ था, जिसके चलते वह जल्द पैसे जुटाने का रास्ता तलाश रहा था.

चोरी की कोशिश के दौरान हुई वारदात

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी महिला के घर गहने चोरी करने के इरादे से दाखिल हुआ था. इसी दौरान महिला ने उसका विरोध किया. आरोप है कि खुद को पकड़े जाने के डर से आरोपी ने महिला का गला घोंट दिया. वारदात के बाद वह घर में मौजूद आभूषण लेकर मौके से फरार हो गया.

मुंबई पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर चोरी किए गए गहनों की बरामदगी की कोशिश कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात की पूरी साजिश क्या थी और घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.

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पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.