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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मुंबई में महिला की गला घोंटकर हत्या, पड़ोसी युवक पर गहनों के लिए कत्ल का आरोप

Mumbai News: मुंबई में महिला की गला घोंटकर हत्या, पड़ोसी युवक पर गहनों के लिए कत्ल का आरोप

Mumbai News In Hindi: मुंबई में 55 वर्षीय महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में चोरी की नीयत से वारदात की आशंका जताई गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 06 Jul 2026 12:03 AM (IST)
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दक्षिण मुंबई के नेपियन सी रोड स्थित शिमला नगर इलाके में 55 वर्षीय महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 23 वर्षीय युवक मोहम्मद कैफ शेख को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर चोरी की नीयत से महिला के घर में घुसा था. विरोध होने पर उसने महिला का गला घोंट दिया और घर में रखे गहने लेकर फरार हो गया.

घर में अकेली थीं महिला

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान ज्योति पवार (55) के रूप में हुई है. घटना के समय वह घर में अकेली थीं. जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद जांच शुरू की गई.

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जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरागों के आधार पर पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद कैफ शेख को हिरासत में लिया. आरोपी एक निजी कार्यालय में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करता है. पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि शेयर बाजार में उसे भारी नुकसान हुआ था, जिसके चलते वह जल्द पैसे जुटाने का रास्ता तलाश रहा था.

चोरी की कोशिश के दौरान हुई वारदात

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी महिला के घर गहने चोरी करने के इरादे से दाखिल हुआ था. इसी दौरान महिला ने उसका विरोध किया. आरोप है कि खुद को पकड़े जाने के डर से आरोपी ने महिला का गला घोंट दिया. वारदात के बाद वह घर में मौजूद आभूषण लेकर मौके से फरार हो गया.

मुंबई पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर चोरी किए गए गहनों की बरामदगी की कोशिश कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात की पूरी साजिश क्या थी और घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.

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पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 06 Jul 2026 12:03 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS MUMBAI NEWS
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