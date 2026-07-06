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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई समेत इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद; मायानगरी में ऑरेंज अलर्ट

मुंबई समेत इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद; मायानगरी में ऑरेंज अलर्ट

Maharashtra Rain Update: मौसम विभाग द्वारा भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का ‘रेड’ अलर्ट जारी किए जाने के बाद पुणे जिला प्रशासन ने सोमवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 06 Jul 2026 08:02 AM (IST)
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मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सोमवार को सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूलों तथा कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने रविवार शाम एक विज्ञप्ति में कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई के लिए 'ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है, जिसके मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. आईएमडी ने भारी बारिश के अलावा तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकारी और निजी दफ़्तर सामान्य रूप से काम करेंगे. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें. मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया है और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं. 30 जून से अब तक इन घटनाओं में एक स्कूली छात्र समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

पुणे में सभी स्कूलों में अवकाश घोषित

अधिकारियों ने बताया कि पुणे, ठाणे और पालघर जिलों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी इसी तरह का परामर्श जारी किया गया है. मौसम विभाग द्वारा भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का ‘रेड’ अलर्ट जारी किए जाने के बाद पुणे जिला प्रशासन ने सोमवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने यह जानकारी दी.

मुंबई विश्वविद्यालय में छह जुलाई को निर्धारित परीक्षाएं स्थगित

इस बीच आईएमडी द्वारा भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय ने छह जुलाई को निर्धारित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा रविवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

Published at : 06 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
IMD Maharashtra Rain Update MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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