मुंबई में भारी बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में हादसा हो गया, जहां एक चॉल का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक रविवार को रात को करीब साढ़े आठ बजे मानखुर्द स्थित हनुमान मंदिर के पीछे जनता नगर क्षेत्र में बेसमेंट सहित तीन मंजिला (G+3) चॉल इमारत का एक हिस्सा ढह गया. एनडीआरएफ की टीम का लगातार रेस्क्यू ॲापरेशन जारी है.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, चॉल नंबर 5 के दो से तीन घरों का हिस्सा गिर गया है, घटनास्थल पर अग्निशमन दल, पुलिस, संबंधित विभाग के कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस सेवा पहुंच चुकी है और खोज एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है.

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कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वार्ड स्टाफ और एंबुलेस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार इमारत का एक हिस्सा तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटनास्थल पर फिलहाल राहत व बचाव कार्य जारी है. हालांकि फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

6 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक

जानकारी के अनुसार मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग-अगल इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. बारिश के वजह से पेड़ गिरने या दूसरे कारणों से लोगों की मौत की खबर सामने आ रही हैं. इस क्रम में रविवार शाम को भारी बारिश के चलते एक बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं, एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह हादसा मुंबई के मानखुर्द इलाके में हुआ. यहां तेज बारिश के बीच इमारत गिर गई और कई लोग मलबे की चपेट में आ गए. शताब्दी हॉस्पिटल के डॉक्टर पटेल के अनुसार, लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. इन सभी को मृत घोषित कर दिया गया है. इनमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल है.

मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल

अस्पताल में मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में चार महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. बता दें कि मानखुर्द इलाका मुंबई के बॉर्डर पर आता है. मानखुर्द के आगे नवी मुंबई शुरू होती है. मानुखर्द इलाके में छोटी छोटी झोपड़पट्टी और छोटे मकान बने हुए हैं. यहां कई सारी एसआरए बिल्डिंग हैं बडे टॅावर नहीं हैं. एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ॲापरेशन कर रही है.

मुंबई में पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत

वहीं बारिश से हुई अन्य घटना में एक 11 वर्षीय छात्र की पेड़ गिरने की घटना में मौत हुई. साथ ही एक व्यक्ति की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हुई. ⁠पेड़ गिरने की दो अलग-अलग घटनाओं में दो और लोगों की जान गई.

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