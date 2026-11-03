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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रस्मिता ठाकरे के बेटे ऐश्वर्य बने साइबर ठगी के शिकार, आधी रात में खाते से उड़े इतने रुपये

स्मिता ठाकरे के बेटे ऐश्वर्य बने साइबर ठगी के शिकार, आधी रात में खाते से उड़े इतने रुपये

मुंबई में स्मिता ठाकरे के बेटे और अभिनेता ऐश्वर्य स्मिता ठाकरे के बैंक खाते से आधी रात में अज्ञात साइबर ठगों ने कई बार ट्रांजैक्शन करते हुए 19,638 रुपये निकाल लिए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 03 Nov 2026 11:09 AM (IST)
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मुंबई में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां जानी-मानी हस्ती स्मिता ठाकरे के बेटे और अभिनेता ऐश्वर्य स्मिता ठाकरे के बैंक खाते से अज्ञात साइबर ठगों ने 19,638 रुपये निकाल लिए. रात के वक्त लगातार हुए संदिग्ध ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया. मामले में ओशिवारा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, ऐश्वर्य ठाकरे अंधेरी पश्चिम स्थित विंडसर ग्रैंड रेजिडेंसी में अपनी मां स्मिता ठाकरे (66) और दादी कुंदा चित्रे (90) के साथ रहते हैं. वह पेशे से अभिनेता हैं.

यह घटना 30 अक्टूबर 2026 की रात की है. ऐश्वर्य अपने घर पर थे, तभी रात करीब 1:30 बजे उनके मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे कटने के मैसेज आने लगे. शुरुआत में 307 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ. इसके बाद रात 1:30 से 1:40 बजे के बीच लगातार कई ट्रांजैक्शन किए गए और खाते से कुल 19,638 रुपये निकाल लिए गए. ट्रांजैक्शन की जानकारी जांचने पर पता चला कि रकम पापा जॉन और जॉलीबी जैसे विदेशी ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के जरिए खर्च की गई थी.

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साइबर सेल की मदद से डिजिटल साक्ष्यों की हो रही जांच

खाते से बिना अनुमति पैसे निकाले जाने की जानकारी मिलते ही ऐश्वर्य ने पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद ओशिवारा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और IT Act के तहत अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया.

पुलिस अब साइबर सेल की मदद से संदिग्ध ट्रांजैक्शन, IP एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगों ने बैंक खाते की जानकारी कैसे हासिल की और इस वारदात को कहां से अंजाम दिया.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:09 AM (IST)
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Cyber Crime MAHARASHTRA NEWS
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