स्मिता ठाकरे के बेटे ऐश्वर्य बने साइबर ठगी के शिकार, आधी रात में खाते से उड़े इतने रुपये

मुंबई में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां जानी-मानी हस्ती स्मिता ठाकरे के बेटे और अभिनेता ऐश्वर्य स्मिता ठाकरे के बैंक खाते से अज्ञात साइबर ठगों ने 19,638 रुपये निकाल लिए. रात के वक्त लगातार हुए संदिग्ध ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया. मामले में ओशिवारा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, ऐश्वर्य ठाकरे अंधेरी पश्चिम स्थित विंडसर ग्रैंड रेजिडेंसी में अपनी मां स्मिता ठाकरे (66) और दादी कुंदा चित्रे (90) के साथ रहते हैं. वह पेशे से अभिनेता हैं.

यह घटना 30 अक्टूबर 2026 की रात की है. ऐश्वर्य अपने घर पर थे, तभी रात करीब 1:30 बजे उनके मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे कटने के मैसेज आने लगे. शुरुआत में 307 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ. इसके बाद रात 1:30 से 1:40 बजे के बीच लगातार कई ट्रांजैक्शन किए गए और खाते से कुल 19,638 रुपये निकाल लिए गए. ट्रांजैक्शन की जानकारी जांचने पर पता चला कि रकम पापा जॉन और जॉलीबी जैसे विदेशी ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के जरिए खर्च की गई थी.

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साइबर सेल की मदद से डिजिटल साक्ष्यों की हो रही जांच

खाते से बिना अनुमति पैसे निकाले जाने की जानकारी मिलते ही ऐश्वर्य ने पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद ओशिवारा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और IT Act के तहत अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया.

पुलिस अब साइबर सेल की मदद से संदिग्ध ट्रांजैक्शन, IP एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगों ने बैंक खाते की जानकारी कैसे हासिल की और इस वारदात को कहां से अंजाम दिया.

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