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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबागी सांसदों पर संजय राउत ने पोस्ट कर साधा निशाना, कहा- लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ

बागी सांसदों पर संजय राउत ने पोस्ट कर साधा निशाना, कहा- लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ

Sanjay Raut News: संजय राउत ने लिखा, 'ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है. लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारो के खिलाफ... होंसला है बुलंद सफर जारी है! जय महाराष्ट्र जय भवानी जय शिवाजी!'

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 24 Jun 2026 12:50 PM (IST)
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  • सामना में 500 करोड़ 'गद्दारों' पर तंज.

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जारी टकराव के बाच संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बागी सांसदों पर निशाना साधा है. उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा है कि उन्होंने कभी न हिम्मत हारी है और न कभी थके हैं. इसके साथ ही कहा कि वो महाराष्ट्र के गद्दरों के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे. 

ये पोस्ट तब सामने आया है जब हाल ही में पार्टी के 6 सांसदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया. इसको लेकर आये दिन संजय राउत सक्रिय हैं और इन सांसदों को 'गद्दार' का टैग देते हुए कभी मुखपत्र सामना से तो कभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साध रहे हैं.

महाराष्ट्र: 'कुछ लोग वफादार नहीं होते...', संजय राउत का बागी सांसदों पर हमला

राउत ने क्या पोस्ट में लिखा?

संजय राउत ने अपने पोस्ट में लिखा, 'ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है. लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारो के खिलाफ... होंसला है बुलंद सफर जारी है! जय महाराष्ट्र जय भवानी जय शिवाजी!' इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें वो हाथ में गन लिए हुए हैं. हालांकि, अपने पोस्ट में राउत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे 6 बागी सांसदों से जोड़कर देखा जा रहा है. इस पोस्ट को पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और आगामी राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान के रूप में भी देखा जा रहा है. 

सामना के जरिेए भी साधा था निशाना

इससे पहले सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखा था कि 500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए हैं. उन्होंने लिखा था, 'गद्दारी का ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की हालत ठीक है.’ इस पोस्ट के जरिए राउत ने शिंदे को प्रसूता और छह सांसदों को 6 तंदरुस्त गद्दार का टैग दिया था.

इसके साथ ही उन्होंने कटाक्ष कर पूछा था कि अब ये भी बताया जाए कि  इन बच्चों के असली बाप कौन हैं, इस पर संशोधन चल रहा है. शिंदे ने छह गद्दारों को जन्म दिया, इस पर फडणवीस ने खुशी जताई. दिल्ली में अमित शाह भी पेड़े बांट रहे हैं. शनिवार (20 जून) को भी संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर अपने विरोधियों पर हमला बोला था और पोस्ट कर लिखा था कि कुछ लोग वफादार नहीं होते.  

'500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए... इनका मां-बाप कौन?' बागी सांसदों पर संजय राउत का हमला

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 24 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT SHIVSENA UBT
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