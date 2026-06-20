महाराष्ट्र: 'कुछ लोग वफादार नहीं होते...', संजय राउत का शिंदे गुट पर पलटवार

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जारी टकराव एक बार फिर सुर्खियों में है. शनिवार (20 जून) को शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर अपने विरोधियों पर हमला बोला. राउत ने एक पोस्ट किया, जिस पर लिखा था, "कुछ लोग वफादार नहीं होते." पोस्ट के साथ उन्होंने "जय महाराष्ट्र!" भी लिखा.

राउत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे तौर पर शिंदे गुट पर निशाना माना जा रहा है.

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राउत की पोस्ट ऐसे समय आई है जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला था. शिंदे ने 4 साल पहले किए गए अपने विद्रोह का बचाव करते हुए कहा कि जनता ने उनके फैसले को सही ठहराया है.

उन्होंने कहा कि जनता ने 4 साल पहले लिए गए हमारे फैसले का समर्थन किया है. इसके साथ ही उन्होंने यूबीटी नेताओं के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "कुत्ते झुंड में आकर भौंकते हैं, लेकिन शेर अकेला आता है."

इधर, शिवसेना के भीतर एक और संभावित टूट की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. हाल ही में शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और उन्होंने उन पर भरोसा जताया है.

इस बीच संजय राउत ने कहा है कि लोकसभा से अनुपस्थित रहने वाले 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

राउत ने कहा कि यदि लोकसभा अध्यक्ष नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार फैसला लेते हैं, तो इन सांसदों की सदस्यता रद्द हो सकती है.

उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान

शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने भी अपने विरोधियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वह अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन शिवसेना को किसी चोर के हवाले नहीं करेंगे.

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उन्होंने भाजपा और एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. महाराष्ट्र में शिवसेना की इस सियासी जंग ने आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे दिए हैं.