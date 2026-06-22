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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र विधान परिषद में ठाकरे-पवार को झटका, 17 में से 11 सीटों पर BJP का कब्जा, NCP-शिवसेना को इतनी सीटें

महाराष्ट्र विधान परिषद में ठाकरे-पवार को झटका, 17 में से 11 सीटों पर BJP का कब्जा, NCP-शिवसेना को इतनी सीटें

Maharashtra MLC Election Results 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में 17 में 16 सीटों पर महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की है. इनमें भी 6 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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  • यह जीत आगामी चुनावों से पहले गठबंधन को मजबूत करेगी.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं. सोमवार को घोषित नतीजों में 17 में 16 सीटों पर महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की है. इन सीटों में भी 6 सीटें ऐसी थीं, जिनपर महायुति के छह उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे. इससे गठबंधन को शुरूआत में ही बढ़त हासिल हो गई थी. 17 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने सबसे अधिक 11 सीटें जीतीं, जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) ने तीन और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है. 

हालांकि, नासिक एकमात्र ऐसी सीट है जिसपर महायुति गठबंधन को हार मिली है. इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के बागी गोकुल गीते ने शिवसेना (शिंदे गुट)के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हराया है. इस हार को शिंदे गुट के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है. 

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कौन से उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए ?

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं उनमें शिवसेना से रवींद्र फाटक (ठाणे) और दुष्यंत चतुर्वेदी (यवतमाल), एनसीपी से अनिकेत तटकरे (रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) और विक्रम काकड़े (पुणे), और बीजेपी से अरुण लखानी (वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली) और प्राजक्त तनपुरे (अहिल्यानगर) शामिल हैं. 

किस सीट से कौन जीता?

बीजेपी के जिन 11 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है उनमें सुहास शिरसाट (छत्रपति संभाजीनगर-जालना), अविनाश ब्राह्मणकर (भंडारा-गोंदिया), दर्शील कदम (सांगली-सतारा), राजेंद्र राउत (सोलापुर), बसवराज पाटील (धाराशिव-लातूर-बीड), राजीव पोतदार (नागपुर), नंदकिशोर महाजन (जलगांव), प्रवीण पोटे (अमरावती) और अमर राजुरकर (नांदेड़) शामिल हैं. परभणी-हिंगोली सीट से शिवसेना के सईद खान जीते हैं. 

ये जीत गठबंधन सरकार के लिए एक टेस्ट की तरह था, जो जनता के बीच उसकी लोकप्रियता की तस्वीर को उजागर करता है. साफ है कि राज्य में होने वाले आगामी चुनावों से पहले ये जीत किसी राजनीतिक बढ़त से कम नहीं है. महाराष्ट्र के ये नतीजे विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं जो लगातार उसकी कमजोर होती पकड़ को दर्शाता है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 22 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
BJP Maharashtra Legislative Council Election MAHARASHTRA NEWS
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