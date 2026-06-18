महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसदों के बागी होने के बाद अब पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है. पार्टी नेतृत्व ने व्हिप जारी कर सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है. इस बैठक में शामिल होने या ना होने वाले सांसदों के आधार पर पता लगने की उम्मीद है कि असल में कितने सांसद बागी हुए हैं.

शिवसेना यूबीटी में मची उठा-पटक के बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत और लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने प्रेस कांफ्रेंस की. संजय राउत ने बताया कि सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया है. सांसदों की बैठक दिल्ली के पार्लियामेंट ऑफिस में सुबह 11.00 बजे से है.

बैठक में न आने पर अपात्र घोषित किए जाएंगे सांसद

संजय राउत ने दो टूक कहा कि मीटिंग में हम कुछ समय तक सांसदों का इंतजार करेंगे. इसके बाद तुरंत एक्शन चालू होगा. उन्होंने महायुति पर हमला बोलते हुए कहा कि यूबीटी के सांसदों को हाईजैक किया जा रहा है. आज दिल्ली के पार्लियामेंट ऑफिस में पार्टी की अहम बैठक है. पार्टी सूत्रों की मानें तो शिवसेना यूबीटी के नेतृत्व ने फैसला लिया है कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक मे 6 सांसद नहीं पहुंचते हैं तो उन्हे अपात्र घोषित करने की प्रकिया शुरू की जाएगी.

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'तोड़ सकें तो बाला साहेब को तोड़कर दिखाइए'- संजय राउत

संजय राउत ने यह भी दावा किया, "मुझे मालूम है कितने सांसद दिल्ली पहुचे हैं या नहीं. इनको लगता है ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे. जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हें तोड़कर दिखाइए. नाम है- बाला साहेब ठाकरे." उन्होंने कहा जहां बालासाहेब ठाकरे हैं, वहीं शिवसेना है. यही असली शिवसेना है, कोई शिंदे-विंदे नहीं.

नाराजगी जताते हुए संजय राउत ने कहा, "खेल लगा रखा है क्या लोकतंत्र का? ये देश की प्रतिष्ठा, नियम और संविधान है उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं. हम मेहनत करते हैं, चुन कर आते हैं और आप उन्हें किडनैप कर रहे हो."

पीएम मोदी से संजय राउत ने किया सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा, "पीएम विदेश घूमते हैं, देश में देखिए क्या चल रहा है? "

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