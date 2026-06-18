हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले 6 में से दो सांसद आएंगे वापस? इस दावे से सियासी हलचल, बताई लौटने की वजह

उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले 6 में से दो सांसद आएंगे वापस? इस दावे से सियासी हलचल, बताई लौटने की वजह

Shiv Sena UBT Crisis: अरविंद सावंत ने बड़ा दावा किया है कि बगावत करने वाले 6 सांसदों में से दो के वादे एकनाथ शिंदे ने पूरे नहीं किए हैं. इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Curated By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 18 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने अलग पार्टी बनाने और फिर एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला किया है. इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी सौंपा गया है. हालांकि, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को अब भी उम्मीद है कि ये बागी सांसद शिंदे गुट के साथ नहीं हैं.

दरअसल, यूबीटी से लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने व्हिप जारी कर अपनी पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई है, जिसमें वह सभी 9 सांसदों को बैठक में शामिल होते देखना चाहते हैं. शिवसेना के ऑपरेशन टाइगर पर सावंत ने कहा कि उन्हें अपने सांसदों पर पूरा भरोसा है. 

यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद विधायकों में टूट के आसार! एकनाथ शिंदे के नेता बोले- '...तो निकल जाइए'

'दो सांसदों के वादे पूरे नहीं हुए, वे वापस आएंगे'- अरविंद सावंत

एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद सावंत ने बड़ा दावा करते हुए यह भी कहा है कि बगावत करने वाले 6 सांसदों में से दो के वादे एकनाथ शिंदे ने पूरे नहीं किए हैं. इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए. इसलिए उन्हें उम्मीद है कि ये दो सांसद भी संसदीय दल की बैठक में जरूर शामिल होंगे. हालांकि, शिवसेना यूबीटी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सभी लोकसभा सांसद उनके साथ हैं भी या नहीं. 

यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 6 सांसदों के हस्ताक्षर को आधिकारिक बनाया है या फिर ओम बिरला को हस्ताक्षर वाला पत्र दिया गया है. 

'सांसदों के खिलाफ टिप्पणी न करें'

फिलहाल, उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों और नेताओं को निर्देश दिया है कि बागी सांसदों के खिलाफ कोई टिप्पणी न करें. इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि आज (गुरुवार, 18 जून) को शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक है. सुबह 11.00 बजे प्रस्तावित इस बैठक के जरिए सांसदों की वफादारी साबित होगी. 

सूत्रों की मानें तो उद्धव ठाकरे गुट को पूरा भरोसा है कि उनके 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ नहीं हैं. फिलहाल, सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है. यह देखने वाली बात होगी कि बैठक में कितने सांसद आते हैं और शामिल होने वाले सांसद कौन होंगे? इसके बाद ही पार्टी की भूमिका तय हो सकेगी. 

यूबीटी का दावा है कि दो सांसदों ने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे में शिवसेना का ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ या नहीं, यह देखने वाली बात होगी. अभी तक दोनों ही दलों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

कब और कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर, समझें टाइमलाइन

सबसे पहले 10 जूनको अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच ऑपरेशन टाइगर की चर्चा हुई. 10 जून को ही अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की और ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई. 10 जून को उद्धव ठाकरे के सांसद दिल्ली आए और फाइव स्टार होटल में एकनाथ शिंदे से मिले. 

14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर संसदीय दल की बैठक बुलाई. बैठक में अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे शामिल हुए. इसके अलावा, नागेश अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन जुड़े. हालांकि, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय जाधव बैठक से अनुपस्थित रहे.

15 जून को संजय देशमुख दिल्ली आए और प्रतापराव जाधव से मिले. 16 जून को खबर आई कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद रात में दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं. वहीं, एकनाथ शिंदे भी मुंबई से दिल्ली आए. 

17 जून को संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे ने प्रेस कांफ्रेंस की. उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने स्वतंत्र गुट बनाने की बात कही और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा. 

अब 18 जून को शिवसेना यूबीटी के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है और सुबह 11.00 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है.

यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे के नेता ने बागी सांसद संजय देशमुख को दी धमकी! 'उन्हें वाशिम वापस नहीं आना चाहिए वरना...'

Published at : 18 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Arvind Sawant Eknath Shinde Shiv Sena UBT MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले 6 में से दो सांसद आएंगे वापस? इस दावे से सियासी हलचल, बताई लौटने की वजह
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले 6 में से दो सांसद आएंगे वापस? इस दावे से सियासी हलचल, बताई लौटने की वजह
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद विधायकों में टूट के आसार! एकनाथ शिंदे के नेता बोले- '...तो निकल जाइए'
उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद विधायकों में टूट के आसार! एकनाथ शिंदे के नेता बोले- '...तो निकल जाइए'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के नेता ने बागी सांसद संजय देशमुख को दी धमकी! 'उन्हें वाशिम वापस नहीं आना चाहिए वरना...'
उद्धव ठाकरे के नेता ने बागी सांसद को दे दी धमकी! बोले- 'वाशिम वापस न आएं वरना...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ समंदर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
भारत के खिलाफ समंदर में PAK की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
G-7 में ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, बोले- 'वो 5 साल में...'
ट्रंप ने US के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, कहा- 'वो 5 साल में...'
स्पोर्ट्स
SHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
बॉलीवुड
Cocktail 2 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले ही शाहिद की 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
रिलीज से पहले ही 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ट्रेंडिंग
कश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो
कश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो
ऑटो
Tata Punch को टक्कर देने वाली SUV पर बड़ा ऑफर, 43,000 रुपये तक की बचत का मौका
Tata Punch को टक्कर देने वाली SUV पर बड़ा ऑफर, 43,000 रुपये तक की बचत का मौका
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget