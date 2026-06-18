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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद विधायकों में टूट के आसार! एकनाथ शिंदे के नेता बोले- '...तो निकल जाइए'

उद्धव ठाकरे के सांसदों के बाद विधायकों में टूट के आसार! एकनाथ शिंदे के नेता बोले- '...तो निकल जाइए'

Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे गुट में टूट की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे के नेता ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, हमारे पास लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा सबका स्वागत है.

Reported By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jun 2026 08:15 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में सांसदों के बागी होने के बाद पार्टी में उथल-पुथल मच गई है. इसके बाद से ये भी अटकलें लग रही हैं कि अब कई यूबीटी के कई विधायक भी दल बदल सकते हैं. ऐसी आशंकाओं के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावस्कर का बड़ा बयान सामने आया है. टूट की अटकलों के बीच उन्होंने कहा, "ऐसी कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है जो हम आपको दें. लेकिन चुने गए विधायक जनता द्वारा चुने गए हैं और उनमें से कई शिवसैनिक मतदाताओं के समर्थन से चुने गए हैं. ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि किसी एक गुट से संबंधित नहीं हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर वे वर्तमान में यूबीटी गुट के साथ हैं और उनका नेतृत्व कहता है कि आपको रहना है तो रहिए नहीं तो निकल जाइए, यहां से निकलिए. तो ऐसा बोलने वाला हमारा नेतृत्व नहीं है." उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे का साफ कहना है कि जिसको भी आना है वे हमारे पास लोगों की सेवा करने के लिए आ सकता है. उसका हमेशा स्वागत है."

उद्धव गुट के सांसदों ने स्पीकर को सौंपा पत्र

महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओर बिरला को शिंदे की पार्टी में विलय के लिए पत्र सौंपा है. बताया जा रहा है कि इस पत्र पर उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के साइन हैं. संभावना जताई जा रही है कि 21 जून को विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है.

इन सांसदों में मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दिना पाटिल, शिर्डी से भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, परभणी संजय हरिभाऊ जाधव, हिंगोली से नागेश बापुराव पाटिल, वाशिम से संजय देशमुख और धाराशिव से ओमप्रकाश राजेनिंबालकर का नाम शामिल है.

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एकनाथ शिंदे ने बागियों से दिल्ली में की मुलाकात- सूत्र

खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने बुधवार (17 जून) को एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है. वहीं एकनाथ शिंदे मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और दूसरी तरफ बागी सांसदों का गुट भी दिल्ली पहुंचा था. बताया जा रहा है कि यहां के किसी होटल में एकनाथ शिंदे ने इन सभी बागियों से मुलाकात की है. मुलाकात के दौरान विलय को लेकर सहमति बनी है.

एकनाथ शिंदे गुट का बड़ा दावा 

शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेताओं का दावा है कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद उनके संपर्क में हैं. हलांकि स्पीकर को 6 सांसदों ने विलय पत्र सौंपा है. शिवसेना (शिंदे गुट) के एमएलसी कृपाल तुमाने के एक चौंकाने वाले दावे में कहा, "ने वाले दावे ने विपक्षी खेमे में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है.

कृपाल तुमाने ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा,  शिवसेना (यूबीटी) के नौ सांसदों में से सात एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं. वे उनकी नीतियों के अनुसार काम करना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं."

उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के कम से कम सात 7 सांसद और 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं. इस बीच उन्होंने उद्धव गुट के भीतर 'असंतोष और नाराजगी' के स्तर पर जोर दिया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Uddhav Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT MAHARASHTRA POLITICS
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