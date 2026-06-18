महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में सांसदों के बागी होने के बाद पार्टी में उथल-पुथल मच गई है. इसके बाद से ये भी अटकलें लग रही हैं कि अब कई यूबीटी के कई विधायक भी दल बदल सकते हैं. ऐसी आशंकाओं के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावस्कर का बड़ा बयान सामने आया है. टूट की अटकलों के बीच उन्होंने कहा, "ऐसी कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है जो हम आपको दें. लेकिन चुने गए विधायक जनता द्वारा चुने गए हैं और उनमें से कई शिवसैनिक मतदाताओं के समर्थन से चुने गए हैं. ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि किसी एक गुट से संबंधित नहीं हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर वे वर्तमान में यूबीटी गुट के साथ हैं और उनका नेतृत्व कहता है कि आपको रहना है तो रहिए नहीं तो निकल जाइए, यहां से निकलिए. तो ऐसा बोलने वाला हमारा नेतृत्व नहीं है." उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे का साफ कहना है कि जिसको भी आना है वे हमारे पास लोगों की सेवा करने के लिए आ सकता है. उसका हमेशा स्वागत है."

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena Spokesperson Kiran Pawaskar says, "... The MLAs who were elected were chosen by the people, and many of them were elected with the support of Shiv Sena voters. Such elected representatives do not belong to any one faction alone. If they are… pic.twitter.com/Axyp8avqed — IANS (@ians_india) June 18, 2026

उद्धव गुट के सांसदों ने स्पीकर को सौंपा पत्र

महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओर बिरला को शिंदे की पार्टी में विलय के लिए पत्र सौंपा है. बताया जा रहा है कि इस पत्र पर उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के साइन हैं. संभावना जताई जा रही है कि 21 जून को विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है.

इन सांसदों में मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दिना पाटिल, शिर्डी से भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, परभणी संजय हरिभाऊ जाधव, हिंगोली से नागेश बापुराव पाटिल, वाशिम से संजय देशमुख और धाराशिव से ओमप्रकाश राजेनिंबालकर का नाम शामिल है.

उद्धव के बागियों ने स्पीकर को सौंपा पत्र, कोई कानूनी अड़चन नहीं, 21 जून को विलय की घोषणा संभव

एकनाथ शिंदे ने बागियों से दिल्ली में की मुलाकात- सूत्र

खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने बुधवार (17 जून) को एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है. वहीं एकनाथ शिंदे मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और दूसरी तरफ बागी सांसदों का गुट भी दिल्ली पहुंचा था. बताया जा रहा है कि यहां के किसी होटल में एकनाथ शिंदे ने इन सभी बागियों से मुलाकात की है. मुलाकात के दौरान विलय को लेकर सहमति बनी है.

एकनाथ शिंदे गुट का बड़ा दावा

शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेताओं का दावा है कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद उनके संपर्क में हैं. हलांकि स्पीकर को 6 सांसदों ने विलय पत्र सौंपा है. शिवसेना (शिंदे गुट) के एमएलसी कृपाल तुमाने के एक चौंकाने वाले दावे में कहा, "ने वाले दावे ने विपक्षी खेमे में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है.

कृपाल तुमाने ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा, शिवसेना (यूबीटी) के नौ सांसदों में से सात एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं. वे उनकी नीतियों के अनुसार काम करना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं."

उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के कम से कम सात 7 सांसद और 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं. इस बीच उन्होंने उद्धव गुट के भीतर 'असंतोष और नाराजगी' के स्तर पर जोर दिया.

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