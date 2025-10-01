हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Politics: दशहरा रैली के पहले गरजे उद्धव ठाकरे, बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये देने पर उठाए सवाल

Maharashtra Politics: दशहरा रैली से पहले एक प्रेस वार्ता में शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर पर सवाल उठाए हैं

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 01 Oct 2025 05:51 PM (IST)
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि संकट महाराष्ट्र पर है और 10,000 रुपये बिहार में दिए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की वजह से बीजेपी, महाराष्ट्र की जगह बिहार पर ध्यान दे रही है. 

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने 1 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे लगता है कि चार-पांच दिन पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और खबर आई कि वह प्रधानमंत्री से प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं. बिहार में चुनाव हैं और प्रधानमंत्री ने वहां हर महिला को 10,000 रुपये दिए.महाराष्ट्र संकट में है और बिहार में चुनाव हैं; इसलिए आप बिहार की ओर देख रहे हैं और महाराष्ट्र को नजरअंदाज कर रहे हैं. यह अन्याय है, सरासर अन्याय."

'एक्टर पर 41 लोगों की हत्या का केस दर्ज हो', करुर भगदड़ पर संजय राउत का बड़ा बयान

अपनी सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि मुझे किसानों की पीड़ा देखकर दुख हुआ, इसलिए मैंने कर्जमाफी की. तब हमारी नीयत पर सवाल उठाए गए. आज भी किसानों को मदद नहीं मिल रही. यहां सिर्फ अध्ययन किया जा रहा है. केंद्र का दल अभी तक नहीं आया है. वे कब आएंगे, कब पंचनामा करेंगे?

दिल्ली जाएं सीएम फडणवीस- ठाकरे

पूर्व सीएम ने कहा कि आप इसे 'ओला सूखा' कहें या कुछ और, लेकिन एक नई योजना लानी चाहिए. स्कूल भी शुरू होने चाहिए. जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने छावनियों का दौरा किया था.

सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए ठाकरे कहा कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अनाज देते हैं, लेकिन जो किसान उसे उगाता है… उसे आप क्या देते हैं? स्कूलों की सफाई अभियान शुरू कर उन्हें भी चालू करना चाहिए. यह बड़ा संकट है. हमें राजनीति नहीं करनी. हमारी मांगों के लिए आपको दिल्ली तक जाना चाहिए.

Published at : 01 Oct 2025 05:30 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS SHIV SENA
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
बॉलीवुड
सैफ अली खान से निकाह के लिए अमृता सिंह ने बदला था नाम, शादी को लेकर नहीं थी श्योर
जनरल नॉलेज
US Submarines: अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?
नौकरी
बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स
हेल्थ
चेहरे पर तेजी से बढ़ रहे बिंदी जैसे काले दाग, शरीर में हो सकती है ये परेशानी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
