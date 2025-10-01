हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'एक्टर पर 41 लोगों की हत्या का केस दर्ज हो', करुर भगदड़ पर संजय राउत का बड़ा बयान

'एक्टर पर 41 लोगों की हत्या का केस दर्ज हो', करुर भगदड़ पर संजय राउत का बड़ा बयान

Sanjay Raut News: तमिलनाडु के करुर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने 41 लोगों की जान चली गई. इनमें 10 बच्चे और 18 महिलाएं भी शामिल हैं.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के करुर में शनिवार (29 सितंबर) को अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है. इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने घटना को लेकर एक्टर विजय को जिम्मेदार ठहराया है.

संजय राउत ने बुधवार (1 अक्टूबर) को पत्रकारों से कहा, "एक्टर पर लोगों की हत्या का केस दर्ज होना चाहिए. इस व्यक्ति ने 40 लोगों की हत्या की है. उनपर 40 हत्याओं का मामला दर्ज होना चाहिए. "

 

महिला-बच्चों समेत 41 लोगों की मौत

बता दें कि तमिलनाडु के करुर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने 41 लोगों की जान चली गई. इनमें 10 बच्चे और 18 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.

दरअसल, यह हादसा उस समय हुआ जब हजारों समर्थक विजय के संबोधन को सुनने के लिए इकट्ठा थे. कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बढ़ती चली गई और इसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

पहले की घटनाओं से नहीं लिया जा रहा सबक

वहीं इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि देश में पिछले कुछ समय में हुई ऐसी भगदड़ों के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इससे पहले हुए हादसों में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.

गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग और जून 2025 में आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन इसके बावजूद भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आया.

और पढ़ें

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Vijay MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT Karur Stampede
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
इंडिया
Vijay rally stampede: 'अगले 15 दिनों के सभी प्रोग्राम कैंसिल', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय की पार्टी का ऐलान
'अगले 15 दिनों के सभी प्रोग्राम कैंसिल', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय की पार्टी का ऐलान
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
इंडिया
Vijay rally stampede: 'अगले 15 दिनों के सभी प्रोग्राम कैंसिल', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय की पार्टी का ऐलान
'अगले 15 दिनों के सभी प्रोग्राम कैंसिल', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय की पार्टी का ऐलान
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
बॉलीवुड
सैफ अली खान से निकाह के लिए अमृता सिंह ने बदला था नाम, शादी को लेकर नहीं थी श्योर
सैफ अली खान से निकाह के लिए अमृता सिंह ने बदला था नाम, शादी को लेकर नहीं थी श्योर
जनरल नॉलेज
US Submarines: अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?
अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?
नौकरी
बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स
बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स
हेल्थ
चेहरे पर तेजी से बढ़ रहे बिंदी जैसे काले दाग, शरीर में हो सकती है ये परेशानी
चेहरे पर तेजी से बढ़ रहे बिंदी जैसे काले दाग, शरीर में हो सकती है ये परेशानी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget