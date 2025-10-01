'एक्टर पर 41 लोगों की हत्या का केस दर्ज हो', करुर भगदड़ पर संजय राउत का बड़ा बयान

तमिलनाडु के करुर में शनिवार (29 सितंबर) को अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है. इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने घटना को लेकर एक्टर विजय को जिम्मेदार ठहराया है.

संजय राउत ने बुधवार (1 अक्टूबर) को पत्रकारों से कहा, "एक्टर पर लोगों की हत्या का केस दर्ज होना चाहिए. इस व्यक्ति ने 40 लोगों की हत्या की है. उनपर 40 हत्याओं का मामला दर्ज होना चाहिए. "

Mumbai, Maharashtra: On the Karur stampede incident, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "There is no demand for a CBI inquiry. A case should be filed against the one who organized this rally... He has committed 40 murders, and cases for all 40 murders should be registered… pic.twitter.com/DPtMfskzwW — IANS (@ians_india) October 1, 2025

महिला-बच्चों समेत 41 लोगों की मौत

बता दें कि तमिलनाडु के करुर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने 41 लोगों की जान चली गई. इनमें 10 बच्चे और 18 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.

दरअसल, यह हादसा उस समय हुआ जब हजारों समर्थक विजय के संबोधन को सुनने के लिए इकट्ठा थे. कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बढ़ती चली गई और इसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

पहले की घटनाओं से नहीं लिया जा रहा सबक

वहीं इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि देश में पिछले कुछ समय में हुई ऐसी भगदड़ों के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इससे पहले हुए हादसों में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.

गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग और जून 2025 में आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन इसके बावजूद भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आया.