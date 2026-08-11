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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP में आंतरिक विवाद शुरू, सुनील तटकरे के अध्यक्ष पद पर EC में शिकायत

NCP में आंतरिक विवाद शुरू, सुनील तटकरे के अध्यक्ष पद पर EC में शिकायत

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे की नियुक्ति के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है. उनके पद को लेकर जालना के पदाधिकारी ने सवाल उठाए हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Aug 2026 01:05 PM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) में चल रहा आंतरिक विवाद अब सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच गया है. पार्टी के संविधान और आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने का आरोप लगाया गया है. 

इस नियुक्ति और उनके कार्यकाल को लेकर जालना जिले के परतूर-मंठा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाऊसाहेब गोरे ने भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 3 जुलाई 2023 को सुनील तटकरे को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा किसी संगठनात्मक चुनाव के बिना एकतरफा तरीके से की गई थी. 

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लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप

भाऊसाहेब गोरे का दावा है कि पार्टी के संविधान के अनुसार राज्य समिति के सदस्यों में से प्रदेशाध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाना जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि प्रदेशाध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और यह कार्यकाल जुलाई 2026 में समाप्त हो चुका है. 

ऐसे में नई संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी किए बिना सुनील तटकरे अब भी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर किस आधार पर बने हुए हैं, यह सवाल भी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने उठाया है. इन आरोपों को लेकर भाऊसाहेब गोरे ने चुनाव आयोग से मामले की जांच कर उचित कारवाई करने की मांग की है. 

सवालों में सुनील तटकरे की नियुक्ति

अब चुनाव आयोग इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और सुनील तटकरे की नियुक्ति एवं कार्यकाल को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. इस मामले के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट का आंतरिक विवाद एक बार फिर सामने आया है और अब आगे क्या होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट में तनाव लगातार उभर रहा है, जिससे गंभीर आंतरिक सत्ता संघर्ष, प्रशासनिक चुनौतियां और नेतृत्व विवाद सामने आ रहे हैं. राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार तथा सांसद पार्थ पवार से पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की खबरों के बाद यह दरार और भी बढ़ गई है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
NCP Sunetra Pawar Sunil Tatkare MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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