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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: Gen Z और Gen Alpha को लुभाने की कोशिश में BJP, इस महिला नेता ने कर दी बड़ी मांग

मुंबई: Gen Z और Gen Alpha को लुभाने की कोशिश में BJP, इस महिला नेता ने कर दी बड़ी मांग

Mumbai News: बीजेपी की मुंबई की नगरसेविका तेजस्वी घोसालकर ने Gen Z और Gen Alpha के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन के 12 डिब्बों में से तीन डिब्बे आरक्षित करने की मांग की है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 11 Aug 2026 03:22 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद अब बीजेपी ने Gen Z और Gen Alpha यानी नई पीढ़ी को अपने पक्ष में लाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं. कुछ दिन पहले ही बीजेपी की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने युवाओं से संवाद किया था. इसके बाद बीजेपी ने राज्य में स्थानीय स्तर पर युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने और उनके मन में मौजूद नाराजगी को कम करने के लिए कई पहल शुरू की हैं.

मुंबई लोकल में 3 डिब्बे Gen Z के लिए रिजर्व करने की मांग

इसी बीच बीजेपी की मुंबई की नगरसेविका तेजस्वी घोसालकर ने Gen Z पीढ़ी के लिए एक अहम मांग की है. तेजस्वी घोसालकर ने कॉलेज जाने वाले Gen Z और Gen Alpha के युवाओं के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन के 12 डिब्बों में से तीन डिब्बे आरक्षित करने की मांग की है. उन्होंने सुबह 5 बजे से 11 बजे तक विद्यार्थियों के लिए तीन डिब्बे आरक्षित रखने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: NCP में आंतरिक विवाद शुरू, सुनील तटकरे के अध्यक्ष पद पर EC में शिकायत

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

इस संबंध में तेजस्वी घोसालकर ने सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने मध्य और पश्चिम रेलवे से यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को राहत देने के लिए लोकल ट्रेनों में तीन डिब्बे आरक्षित करने की मांग की है. उन्होंने पत्र में कहा है कि चर्चगेट-दहाणू और सीएसएमटी-डोंबिवली/आसनगांव लोकल ट्रेनों में विद्यार्थियों के लिए ये डिब्बे आरक्षित किए जाएं.

महिलाओं के लिए 2 डिब्बे हैं रिजर्व

फिलहाल मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिलाओं के लिए दो डिब्बे आरक्षित हैं. इसके अलावा एक प्रथम श्रेणी और एक सामान/माल ढोने के लिए डिब्बा आरक्षित होता है. ऐसे में सुबह और शाम के व्यस्त समय में बाकी डिब्बों में भारी भीड़ होती है. भीड़ के समय तो कई बार प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बीच का अंतर भी महसूस नहीं होता.

ऐसे में अगर लोकल ट्रेन के तीन और डिब्बे आरक्षित किए जाते हैं, तो भीड़ के समय यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. इसलिए केवल विद्यार्थियों के लिए तीन डिब्बे आरक्षित करने की मांग कितनी व्यावहारिक है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तेजस्वी घोसालकर की इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हैं या नहीं.

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर?

बता दें कि तेजस्वी घोसालकर बीजेपी की मुंबई महानगरपालिका में वार्ड नंबर 2 की नगरसेविका हैं. चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ठाकरे गुट छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया था. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाया. बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरते हुए तेजस्वी घोसालकर ने अच्छे खासे मतों के अंतर से जीत हासिल की थी.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून के तहत पहला केस दर्ज, ब्रिटिश नागरिक पर FIR

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 11 Aug 2026 03:08 PM (IST)
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Maharashtra News BJP Mumbai News
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