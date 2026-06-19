क्या कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? उद्धव ठाकरे ने खुद साफ की तस्वीर, '30 साल...'

उद्धव ठाकरे ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि उनकी पार्टी शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) का विलय कांग्रेस में हो सकता है. दरअसल, बागी सांसदों ने शिवसेना (यूबीटी) के कांग्रेस में विलय की आशंका को पार्टी छोड़ने की वजह बताई थी. शुक्रवार (19 जून) को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की बात कहां से आ गई.

यह संकट कोई बड़ा संकट नहीं- उद्धव

मुंबई के सायन (ईस्ट) में श्री षण्मुखानंद चंद्रशेखर सरस्वती सभागृह में अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, "लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मिलते नहीं, तो तुम लोग (बागी सांसद) जीतकर कैसे आए. हमने 4 सांसदों (तीन लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद जो अभी पार्टी के साथ हैं) का सम्मान किया. इन चारों ने राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना का पक्ष मजबूती से रखा. हमारे सामने कई संकट आए हैं. यह संकट कोई बड़ा संकट नहीं है."

अब बीजेपी ही मिंधे (शिंदे) में विलय हो जाएगी- उद्धव

उद्धव ठाकरे ने कहा, "कुछ लोग चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस में विलय हो जाएगी. 30 साल बीजेपी के साथ रहने के बावजूद हमने कभी शिवसेना का बीजेपी में विलय नहीं किया, तो क्या मैं कांग्रेस में विलय हो जाऊंगा? अब तो बीजेपी ही मिंधे (शिंदे) में विलय हो जाएगी. एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि बीजेपी वालों को उनकी दाढ़ी खुजलानी पड़ती है. तुम्हें राजनीति में अपने लोग नहीं मिलते तो हमारे लोगों को क्यों भगाते हो? अपनी इस बांझपन की बीमारी का इलाज ढूंढ़ो."

(खबर अपडेट होगी...)