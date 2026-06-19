हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का बड़ा बयान, 'मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं'

उद्धव के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का बड़ा बयान, 'मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं'

Maharashtra News: महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के बीच ठाकरे गुट के सांसद ओमराजे निंबालकर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आदित्य ठाकरे की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 19 Jun 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बने ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को बड़ा झटका लगने की संभावना अब और मजबूत होती दिख रही है. ठाकरे गुट के 6 सांसदों के पार्टी व्हिप को नजरअंदाज कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगभग तय मानी जा रही हैं. इनमें धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर का नाम सबसे प्रमुख माना जा रहा है.

ओमराजे निंबालकर ने अपने रुख को साफ करते हुए ठाकरे गुट के नेतृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महायुति सरकार के नेता लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और सक्रियता से काम कर रहे हैं.

मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक! BEST कर्मचारियों की हड़ताल से सेवा ठप, 2766 में से सिर्फ 32 बसें चलीं

ओमराजे ने कहा, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और मेहनत करते हैं. उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य कारणों से लगातार दौरे नहीं कर सकते, यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन आदित्य ठाकरे को अधिक सक्रिय रहना चाहिए था.”

‘धर्मसंकट में हूं, लेकिन राजनीति की मजबूरी है’

पार्टी बदलने की चर्चाओं के बीच ओमराजे निंबाळकर ने अपनी भावनाएं भी जाहिर कीं. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं है और वह खुद को एक बड़े धर्मसंकट में महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं. भावनात्मक रूप से पार्टी छोड़ने का विचार गलत लगता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला सही है.”

बगावत के पीछे की वजह बताते हुए ओमराजे निंबालकर ने कहा कि केवल सांसद बने रहने से काम नहीं चलता. अगर स्थानीय निकाय चुनावों में अपने समर्थकों को जीत नहीं दिला पाए तो आगे राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो सकता है.

उन्होंने कहा, “हम सांसद हैं, लेकिन यदि स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों में अपने लोगों को जिताने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो भविष्य में हमारा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है.”

ओमराजे ने यह भी कहा कि सड़क, पुल और डीपी जैसी विकास योजनाओं के लिए बार-बार प्रस्ताव देने के बावजूद काम नहीं हो पा रहे हैं. सत्ता और पर्याप्त निधि के अभाव में जनता के काम कराना मुश्किल हो रहा है.

20 जून के बाद करेंगे अंतिम फैसला

पार्टी बदलने के बदले करोड़ों रुपये मिलने या वाई प्लस सुरक्षा मिलने की चर्चाओं को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया. ओमराजे ने कहा कि उनका फैसला केवल अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

शिवसेना के 60 साल: उद्धव गुट में अस्तित्व का संकट गहराया, शिंदे के सामने भी है ये चुनौती

उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं का उन पर शिंदे सेना में शामिल होने का दबाव है. हालांकि, पिता पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड मामले में अदालत के फैसले और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद ही वह 20 जून के बाद अपना अंतिम निर्णय घोषित करेंगे.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 19 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS SHIV SENA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
उद्धव के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का बड़ा बयान, 'मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं'
उद्धव के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का बड़ा बयान, 'मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं'
महाराष्ट्र
मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक! BEST कर्मचारियों की हड़ताल से सेवा ठप, 2766 में से सिर्फ 32 बसें चलीं
मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक! BEST कर्मचारियों की हड़ताल से सेवा ठप, 2766 में से सिर्फ 32 बसें चलीं
महाराष्ट्र
शिवसेना के 60 साल: उद्धव गुट में अस्तित्व का संकट गहराया, शिंदे के सामने भी है ये चुनौती
शिवसेना के 60 साल: उद्धव गुट में अस्तित्व का संकट गहराया, शिंदे के सामने भी है ये चुनौती
महाराष्ट्र
Pune News: लोनावला में हादसा, मंगेतर के जन्मदिन पर 350 फीट गहरी खाई में गिरकर बिल्डर के बेटे की मौत
लोनावला में हादसा, मंगेतर के जन्मदिन पर 350 फीट गहरी खाई में गिरकर बिल्डर के बेटे की मौत
Advertisement

वीडियोज

Spoiler Alert: Vasudha का चेहरा नहीं देखना चाहतीं Chandrika, क्या हमेशा के लिए टूटेगा रिश्ता?
Bollywood News: डॉन 3 विवाद के बीच रणवीर सिंह का बड़ा फैसला, 18 महीनों तक मीडिया से दूरी की तैयारी! (19.06.26)
Nissan Tekton SUV: Patrol जैसा लुक, लेकिन Hybrid मिलेगा या नहीं? #nissan #tekton #autolive
US-Iran Peace Deal: ईरान-यूएस डील पर संकट! इजरायल-हिजबुल्ला विलेन? Explained |ABPLIVE
MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, 'परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब…'
भरत तिवारी एनकाउंटर: चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, 'परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब…'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
BAN vs AUS 2nd T20 Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने लिया वनडे की हार का बदला, दूसरे टी20 में भी बांग्लादेश को रौंदा; कांटे की हुई टक्कर
ऑस्ट्रेलिया ने लिया वनडे की हार का बदला, दूसरे टी20 में भी बांग्लादेश को रौंदा; कांटे की हुई टक्कर
ओटीटी
India's Got Latent Season 2: समय रैना का बड़ा ऐलान, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2'
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का समय रैना ने किया ऐलान, नेटफ्लिक्स के साथ यूट्यूब पर भी देख सकेंगे शो
विश्व
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, यूएस साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, US साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नृपेंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा बयान, कहा- ये डाका है...
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नृपेंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा बयान, कहा- ये डाका है...
फ़ुटबॉल
2026 फीफा वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी फेल; हॉट लुक से मचाया तहलका
2026 फीफा वर्ल्ड कप की सबसे हॉट फैन, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी फेल; लुक से मचाया तहलका
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget