उद्धव के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर का बड़ा बयान, 'मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं'

महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बने ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को बड़ा झटका लगने की संभावना अब और मजबूत होती दिख रही है. ठाकरे गुट के 6 सांसदों के पार्टी व्हिप को नजरअंदाज कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगभग तय मानी जा रही हैं. इनमें धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर का नाम सबसे प्रमुख माना जा रहा है.

ओमराजे निंबालकर ने अपने रुख को साफ करते हुए ठाकरे गुट के नेतृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महायुति सरकार के नेता लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और सक्रियता से काम कर रहे हैं.

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ओमराजे ने कहा, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और मेहनत करते हैं. उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य कारणों से लगातार दौरे नहीं कर सकते, यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन आदित्य ठाकरे को अधिक सक्रिय रहना चाहिए था.”

‘धर्मसंकट में हूं, लेकिन राजनीति की मजबूरी है’

पार्टी बदलने की चर्चाओं के बीच ओमराजे निंबाळकर ने अपनी भावनाएं भी जाहिर कीं. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं है और वह खुद को एक बड़े धर्मसंकट में महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं इस समय एक बड़े धर्मसंकट में हूं. भावनात्मक रूप से पार्टी छोड़ने का विचार गलत लगता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला सही है.”

बगावत के पीछे की वजह बताते हुए ओमराजे निंबालकर ने कहा कि केवल सांसद बने रहने से काम नहीं चलता. अगर स्थानीय निकाय चुनावों में अपने समर्थकों को जीत नहीं दिला पाए तो आगे राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो सकता है.

उन्होंने कहा, “हम सांसद हैं, लेकिन यदि स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों में अपने लोगों को जिताने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो भविष्य में हमारा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है.”

ओमराजे ने यह भी कहा कि सड़क, पुल और डीपी जैसी विकास योजनाओं के लिए बार-बार प्रस्ताव देने के बावजूद काम नहीं हो पा रहे हैं. सत्ता और पर्याप्त निधि के अभाव में जनता के काम कराना मुश्किल हो रहा है.

20 जून के बाद करेंगे अंतिम फैसला

पार्टी बदलने के बदले करोड़ों रुपये मिलने या वाई प्लस सुरक्षा मिलने की चर्चाओं को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया. ओमराजे ने कहा कि उनका फैसला केवल अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं का उन पर शिंदे सेना में शामिल होने का दबाव है. हालांकि, पिता पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड मामले में अदालत के फैसले और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद ही वह 20 जून के बाद अपना अंतिम निर्णय घोषित करेंगे.