मेलोडी पर कॉकरोच पड़ा भारी! एक तस्वीर से संजय राउत ने साधा सियासी निशाना

इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी और मेलोडी दो नामों की खूब चर्चा हुई और हो रही है. इन दोनों ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया. इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक तस्वीर के जरिए बिना नाम लिए एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

दरअसल, इटली की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को मेलोडी नाम की चॉकलेट गिफ्ट की. भारत में ये चॉकलेट बहुत मशहूर हैं. संजय राउत ने एक्स पर जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक कॉकरोच मेलोडी को चट करता दिख रहा है.

पीएम के मेलोडी गिफ्ट पर विपक्ष का निशाना

पीएम के मेलोडी गिफ्ट पर कई विपक्षी नेताओं ने निशाना साधा. विपक्षी नेताओं ने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और प्रधानमंत्री मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम मोदी उन्हें 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट देते नजर आए. वीडियो में मेलोनी मुस्कुराते हुए कहती हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, ए वेरी वेरी गुड टॉफी. इसके बाद दोनों नेता साथ में 'मेलोडी' कहते हैं. यह वीडियो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

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कॉकरोच जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों का ध्यान किया आकर्षित

दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ. यह भी गूगल ट्रेंड्स पर छाया रहा. इसने भी करोड़ों लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया. यह बात उस समय शुरू हुई जब देश के सीजेआई सूर्यकांत शर्मा ने एक टिप्पणी करते हुए बेरोजगार नौजवानों की तुलना 'कॉकरोच' से कर दी. अभिजीत दीपके नाम के एक छात्र ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अभियान चलाकर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. कुछ ही वक्त में इसके करोड़ो फॉलोवर्स बन गए.

संजय राउत ने तस्वीर में उन्होंने दिखाया है कि कॉकरोच मेलोडी चॉकलेट को चट कर रहा है. उन्होंने शायद ये समझाने का प्रयास किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सामने पीएम मोदी का मेलोडी गिफ्ट भी फीका पड़ गया.